Education au Bénin : Le STP PDDSE propose un système fondé sur la formation professionnelle

03 Mar 2017

Elaboré par les experts du Secrétariat technique permanent du plan décennal de développement du secteur de l’éducation ( Stp pddse ), le rapport d’état du système éducatif nationale (Resen) a été présenté hier jeudi 2 mars aux ministres Salimane Karimou de la maternelle et du primaire et à son collègue Lucien Kokou de l’enseignement secondaire dans les locaux dudit ministère.

L’état des lieux dans le secteur de l’éducation nationale au Bénin n’est pas reluisant. C’est qu’ on peut retenir de la synthèse du Rapport d’état du système éducatif national (Resen) présenté ce jeudi 2 mars par les experts du Secrétariat technique permanent du plan décennal de développement du secteur de l’éducation (Stp pddse) aux ministères des deux premiers ordres d’enseignement.

Démarré en 2014, le rapport d’état du système éducatif a fait le diagnostic global de l’éducation au Bénin. Le diagnostic qui a été fait, a mis l’accent sur la mauvaise qualité du système d’enseignement actuel, les disparités existant entre les financements et les résultats obtenus et la gestion des ressources humaines dans ce sous secteur.

Un système éducatif défaillant

Présentant le rapport, le professeur Adel Rahman Baba-Moussa a fait remarquer que les enfants formés par le système éducatif actuel ont un niveau intellectuel relativement très bas ainsi que le taux de la population scolarisable est resté croissant ces dernières années en raison de la de la gratuité de l’enseignement décrétée par le gouvernement défunt. Aussi le rapport a -t-il souligné la gestions non efficiente du corps enseignants et des allocations consenties par les partenaires sociaux pour soutenir notre éducation. le document montre aussi que le système éducatif actuellement en vigueur n’est pas pourvoyeur d’emploi. Pour finir le diagnostic, le professeur Adel Rahman Baba-Moussa a relevé que ceux qui sont producteurs d’emploi aujourd’hui n’ont pas un niveau intellectuel assez élevé et qu’ils relèvent souvent du secteur technique et professionnel. Au regard de tous ces problèmes, les expert élaborant le rapport ont proposé un nouveau système éducatif qui sera basé sur la formation technique et professionnelle.

Un système éducatif de rupture pour relever les défis.

Selon les experts, les défis à relever dans le secteur de l’éducation aujourd’hui au Bénin sont énormes. Pour y parvenir, le rapport souligne que priorité doit être donnée à la formation technique et professionnelle. Mais la question qui se pose immédiatement est de savoir si le Pag du gouvernement prend en compte ces aspects des réformes à opérer dans le secteur de l’éducation. « oui, le Pag du gouvernement a accordé une place importante au secteur professionnel » répond Lucien Kokou, ministre de l’enseignement secondaire. Abondant dans le même sens, son collègue Karimou Salimane, le ministre de l’enseignement maternelle et primaire rassure que le gouvernement mène déjà des réflexion en vue de trouver la meilleure formule des réformes de l’éducation au Bénin