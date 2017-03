Emprunt obligataire: Faire du Bénin un pôle d’attraction des investissements

Par Marcel Zoumènou 03 Mar 2017 à 02:30 104

Après les expériences réussies des années 2006 et 2011, l’Etat béninois s’apprête à recourir au marché financier régional de l’Uemoa, pour l’émission d’un emprunt obligataire par appel public à l’épargne d’un montant de 150 milliards.

Le montant servira à financer les grands projets inscrits au Programme d’actions du gouvernement (Pag) 2016-2021, pour faire du Bénin un pôle d’attraction des investissements. Il n’y a point de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. C’est fort de cela que le gouvernement du président Patrice Talon, s’est vite doté d’un programme d’actions (Pag) 2016-2021. Ce dernier vise à relancer le développement économique.

Mais pour réaliser ce programme ambitieux, il a besoin de beaucoup d’argent, ce qu’il ne saurait mobiliser à partir des seules recettes internes du pays. Voilà la raison d’être de cet emprunt obligataire d’un montant de 150 milliards. La valeur nominale d’une obligation est de 10.000F, soit 15 millions d’obligations.

Les titres seront sous forme dématérialisée au porteur, inscrits en compte auprès des Sociétés de gestion et d’intermédiation (Sgi) de l’Uemoa, ou des banques teneurs de comptes / conservateurs, agréées par le Conseil régional de l’épargne public et des marchés financiers (Crepmf), et conservés dans les livres du Dépositaire central de la Banque de règlement (Dc/Br). L’emprunt durera dix ans, dont 3 de différés. La période de souscription est prévue du 28 Février au 31 mars 2017, soit un mois. Cette période pourrait être raccourcie, prolongée ou déplacée en cas de besoin par l’émetteur, après saisine du Crepmf.

Tous les Béninois et les citoyens de l’espace Uemoa sont invités à émettre des obligations dont l’intérêt est de 6,5%. Ces intérêts sont payables annuellement à partir de la date de jouissance des titres, soit le 5è jour ouvré suivant la date de clôture de l’opération. Le remboursement du capital sera annuel, par séries égales après les trois années de différés, conformément au tableau d’amortissement indicatif de l’emprunt. Le paiement sera assuré par le Dc/Br via les Sgi et et les banques teneurs de compte.

Que faire des fonds