Proposition de loi portant recueil du renseignement: Menaces sur la république

Par Marcel Zoumènou 01 Mar 2017 à 01:50 179

Au cours d’une imminente session parlementaire, les députés étudieront plusieurs propositions de loi. C’est la raison d’être du séminaire parlementaire en cours à Dassa.

Parmi ces propositions supposées, il y en a une qui attire l’attention déjà par son nom. Il s’agit d’une proposition de loi portant recueil du renseignement. Le document dont notre rédaction a réussi à avoir copie, ne dissipe guère nos inquiétudes. Au contraire, à sa lecture, on se rend bien compte que le souci de son initiateur et des sponsors politiques, est d’installer au Bénin un régime policier où les espionnages et les écoutes téléphoniques de paisibles citoyens, seront désormais légalisés et les auteurs d’ éventuelles exactions bien protégés par la loi.

Parmi les propositions de loi prévues pour être étudiées lors de cette session, il y a cette fameuse proposition de loi portant recueil du renseignement au Bénin. Le sujet sur lequel porte cette proposition ainsi que son auteur, n’ont pu nous laisser indifférents. Elle est à l’initiative encore supposée de Nassirou Arifari Bako, député Fcbe , ancien président du Cos-Lépi de triste mémoire, ancien ministre des Affaires étrangères du président Boni Yayi.

Professeur de sociologie à l’université, on ne lui connaît pas une expertise militaire ni sécuritaire. Et c’est pourquoi on se demande si Bako ne porte pas la voix et les intérêts du gouvernement actuel qui, habilement, passe par des députés pour faire passer ses propres lois pour éviter le détour de la cour suprême imposé à tout projet de loi. Car, la sécurité et les renseignements, bien qu’ils fassent partie intégrante des préoccupations d’ordre national, ne devraient pas être une priorité dans le contexte actuel, où la misère ronge dangereusement les populations.

Dans les justificatifs de la loi, Nassirou Arifari Bako affirme pourtant une bonne intention, celle d’encadrer juridiquement l’activité de recueil de renseignement. Mais à la lecture de cette proposition de loi assez concise de 19 articles, on se rend compte que cette loi saute tous les verrous sur la protection des données individuelles et les droits de l’homme. Elle officialise l’espionnage et les mises sur écoute. En somme, elle va instaurer un régime policier où le secret de la correspondance et des communications, pourtant garanti par la constitution,sera légalement violé.