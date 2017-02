Bénin : Aucun projet de révision sur la table des députés

Par Ismail Kèko 27 Fév 2017 à 04:27 114

Depuis quelques jours, des rumeurs enflent sur des manœuvres des députés de la 7è législature pour étudier en catimini lors d’un séminaire d’appropriation, le projet de révision de la loi fondamentale du 11 décembre 1999.

L’implication de l’institution parlementaire, qui serait de connivence avec le gouvernement, a été citée à plusieurs reprises. Mais à en croire un responsable du bureau de l’Assemblée nationale joint au téléphone et qui a requis l’anonymat, c’est plutôt des intoxications stériles pour distraire l’opinion publique. Il explique qu’il existe quand même des conditions et des procédures claires dans la loi fondamentale de notre pays, pour une éventuelle révision de la Constitution. Autrement dit, c’est une vaine polémique, et il ajoute que les parlementaires ne sont pas des objets à manipuler, ils connaissent leur