Libération des espaces publics : Les ministres Barnabé Dassigli et Didier Tonato font le point

A la faveur d’une séance de travail tenue avec les maires et les préfets ce vendredi à Cotonou, les ministres de la décentralisation et du cadre de vie ont évalué les travaux exécutés sur le terrain dans le cadre de l’opération de libération des espaces publics.

Initié par le gouvernement de la rupture, l’opération de libération des emprises du domaine public a considérablement évolué dans la plupart des communes ciblées. Mais elle connaît quelques difficultés. Des difficultés qui sont liées entre autres aux moyens financiers qui manquent dans certaines communes. Les autorités ministérielles ont rassuré que des moyens seront mis à la disposition des préfectures et des communes pour que les populations des villes concernées vivent dans un environnement sain.

Selon le ministre Barnabé Dassigli, les élus locaux, les chefs d’arrondissement et les chefs de quartier de ville ou de village doivent être associés, car leur attention de proximité permettra de gagner le pari. Quant à son collège du cadre de vie Didier Tonato, il va insister sur le fait que le gouvernement doit s’assurer de l’achèvement de ces opérations de libération des emprises du domaine public dans les villes concernées avant d’entamer les travaux d’aménagement.

« Si on démarre un projet d’aménagement et qu’il y a des vendeurs sur place, des étalages et des occupations pérennes, cela va être difficile » a-t-il souligné avant de rappeler tous les projets qui sont en préparation.