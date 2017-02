Jules-Armand Aniambossou, nouveau Dg Afrique du Groupe Duval

Par Pascal Mensah 24 Fév 2017 à 22:09 658

Précédemment ambassadeur du Bénin en France, Jules Armand Aniambossou a rejoint depuis le 9 février dernier la section Afrique du Groupe français Duval dont il est nommé au poste du directeur général. Le groupe s’investit dans l’immobilier, l’exploitation (tourisme et sport), la fintech et le trading à l’international.

Agé de 54 ans, l’ancien ambassadeur béninois Jules Armand Aniambossou qui conduira les destinées du groupe Duval, du moins sa section Afrique et Outre-mer, aura essentiellement pour mission de piloter le développement de la firme à travers le continent africain et les territoires français d’Outre-mer. En effet, pour ce groupe international qui emploi plus de 2000 collaborateurs avec un chiffre d’affaires de 700 millions d’euros, le nouveau directeur s’est engagé à mettre l’entreprise sur orbite, en relevant les défis qui s’imposeront.

Pour rappel, Jules Armand Aniambossou a été relevé de ses fonctions d’ambassadeur courant juin 2016 (a lire ici) par le gouvernement de la rupture et du nouveau départ. Une fonction qu’il a occupée pas sans difficulté. Il avait été accusé par un de ses collaborateurs du nom de Marc Kiki de licenciement abusif sans aucun préavis et était au coeur d'un contentieux qui a opposé l’ambassade à l’un de ses prestataires de service du nom de Public Métis.