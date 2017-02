30 milliards pour le tourisme à Ouidah : Ce que la Banque mondiale attend du Bénin

Par Olivier Ribouis 23 Fév 2017 à 17:24 312

Pour le développement touristique de l’historique ville de Ouidah, le Bénin bénéficie d’un financement de plus de 30 milliards FCfa de la Banque mondiale pour la mise en œuvre du Projet de compétitivité et de tourisme transfrontalier (Pctt) dont le lancement officiel a eu lieu ce jeudi 23 février à Cotonou.

Pour une première fois qu’elle octroie un financement de cette nature au Bénin, la Banque mondiale tient au succès du projet. « Il est donc de notre responsabilité commune d’assurer le succès de ce premier engagement à grande échelle d’un partenaire au développement dans le secteur du tourisme. Audace, transparence, réactivité et rigueur seront donc les maîtres mots pour assurer la mise en œuvre efficace de ce projet » a indiqué, la Représentante résidente de la Banque mondiale au Bénin, Katrina Sharley.

Transparence oblige, l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme (Anpt) chargée de conduire le projet dont la durée de mise en œuvre est de cinq ans, a décliné les axes de répartition du financement suivant quatre composantes.

Il y aura, un peu plus de 4,9 milliards F Cfa à consacrer à l’« Amélioration du cadre de développement du tourisme au Bénin ». Pour la seconde composante, « Développement de destination et de produits touristiques », il est prévu 14,5 milliards F Cfa. Il y a aussi la composante « Soutien au renforcement à l’expansion et aux relations entre les Mpme » pour laquelle un peu plus de 6,1 milliards F Cfa est réservé.

La dernière composante, « Gestion du projet » sera alimentée par 2,7 milliards F Cfa. Le gouvernement béninois, selon le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané s’engage à la gestion efficiente de ce financement. Il y va de l’intérêt du pays selon la représentante résidente de la Banque mondiale assurant qu’avec un heureux aboutissement du Pctt, le Bénin pourrait s’offrir d’autres appuis de l’institution financière mondiale.

« L’atteinte de résultats concrets et tangibles dans les meilleurs délais permettra à notre institution d’envisager d’autres appuis pour accompagner le Bénin dans la réalisation des autres volets du Programme d’action gouvernemental » a assuré Mme Sharley.