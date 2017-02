Révision de la constitution: Patrice Talon se résout à prendre par l’Assemblée Nationale

Par Léonce Gamaï 21 Fév 2017 à 01:07 179

Invité de l’émission Zone Franche de ce dimanche 19 février, le directeur de la communication à la présidence de la république, Wilfried Léandre Houngbédji, a indiqué que la procédure de révision de la constitution indiquée par la loi sera respectée dans le cadre de l’exécution des réformes politiques et institutionnelles du président Talon.

Référendum

Sur le projet de réforme constitutionnelle du président Patrice Talon, la procédure constitue l’un des points de débat. Celle envisagée jusque-là par l’actuel Chef d’Etat sort du mécanisme de révision défini par la Constitution elle-même. La loi fondamentale béninoise dispose en son article 154 que « (…) pour être pris en considération, le projet, ou la proposition de révision, doit être voté à la majorité des trois quarts des membres composant l'Assemblée nationale ». L’article 155 complète que « la révision n'est acquise qu'après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l'Assemblée nationale. ». Ces dispositions font du Parlement un acteur incontournable dans toute initiative de révision constitutionnelle. Et pourtant, le président Talon, qui a fait des réformes politiques et institutionnelles son thème phare de campagne, avait affiché une volonté de contourner cette institution. Pour rappel, en juillet 2016, il annonçait qu’il consulterait le peuple par voie référendaire avant d’en venir aux députés. « (…) avant l’ultime étape de saisine du Parlement, je compte recueillir par une consultation en forme référendaire, l'appréciation de l'ensemble du peuple béninois sur les choix que j'ai opérés », déclarait-il dans un discours le 31 juillet, veille de la célébration de la fête de l’indépendance.

Consultation populaire

Contraire à la constitution, cette annonce avait suscité de nombreuses réactions dont celle du président de la Cour constitutionnelle. Le professeur Théodore Holo avait procédé à un recadrage implicite en septembre 2016. « L’étude de contrôle de la régularité de la procédure nous a permis de savoir que la mise en œuvre du référendum est soumise à une procédure qui paraît plus exigeante lorsqu’il s’agit de la Constitution, et dont l’inobservance ne peut échapper à la censure », avait-il déclaré à l’issue d’un séminaire de la Cour. En novembre de la même année, à Parakou, dans le cadre de sa tournée dans le septentrion, Patrice Talon fait une autre annonce : « Dans les deux ou trois mois à venir maximum,