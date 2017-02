Reprise du patrimoine hôtelier de l'Etat : Essè Iko félicite le gouvernement

Par Pascal Mensah 19 Fév 2017 à 00:15 266

Dans une déclaration relayée par nos confrères, Paul Essè Iko s'est exprimé sur la récente décision de reprise du patrimoine hôtelier par l’État.

« C’est l'une des meilleures décisions du président Talon et de son gouvernement » a fait savoir le Secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (Cstb). Il a souhaité que le chef de l’État puisse « désigner des gestionnaires sérieux et que les travailleurs recouvrent leurs droits ».

Paul Essè Iko apparaît dans l'inconscient collectif comme un syndicaliste qui ne sait que revendiquer les droits des travailleurs et critiquer les écarts du pouvoir. Mais erreur d'appréciation, l'homme sait aussi approuvé des décisions qu'il juge salutaires.

« Parmi les décisions du président Patrice Talon et son gouvernement, celle-là est la meilleure que nous soutenons. » lance t-il suite à la reprise du patrimoine hôtelier par l’État. Le secrétaire général ajoute que préalablement à cette décision prise lors du dernier conseil des ministres, qu'une conférence de presse a été organisée avec les travailleurs de Bénin Marina Hôtel. Ces travailleurs ont utilisé presque toutes les armes syndicales : (marches de protestation, sit-in) pour exiger que le Bénin Marina Hôtel revienne dans le giron de l’État.

« Bénin Marina Hôtel est dans un dénuement total aujourd’hui. » avoue le secrétaire général, qui évoquera un certain nombre de dysfonctionnements : coupure d'électricité, non respect des engagements contractuels, réduction fantaisiste de salaires et la fuite des clients. Face à ce qu'il a appelé une pagaille, Paul Essè Iko propose que le président Talon désigne des gestionnaires moralement intègres et techniquement compétents afin que les travailleurs recouvrent leurs droits ».