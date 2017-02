Allocations universitaires : Des étudiants payés "comme des salariés"

Par Pascal Mensah 17 Fév 2017 à 17:00 98

A partir de cette rentrée académique 2016-2017, le paiement des allocations universitaires sera mensualisé. C'est ce que l'on peut lire à travers le communiqué radio-télé N°045/MESRS/SP-C du 16 février 2017 pris par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Marie Odile Attanasso.

Les étudiants bénéficiaires pourront par conséquent rentrer en possession d’une partie de leurs bourses ou secours universitaires chaque fin de mois, afin de pouvoir subvenir à leurs besoins. Ainsi en a décidé le gouvernement en vue de l’amélioration des conditions d’études des apprenants.

Le communiqué mentionne que le paiement des allocations se fera désormais par la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique dans les comptes bancaires des étudiants bénéficiaires. Ainsi, chaque bénéficiaire des allocations au titre de l’année 2016-2017 est prié de fournir à la Direction des bourses et secours universitaires (DBSU) ou auprès de ses points focaux (Abomey-Calavi, campus de Porto-Novo, campus d’Abomey et campus de Parakou), son Relevé d’identité bancaire (RIB).

Une opération qui prendra fin le vendredi 24 février 2017. Les étudiants bénéficiaires ne disposant pas d’un compte bancaire sont invités à en ouvrir dans une banque de leur choix, afin de pouvoir fournir leur RIB. Lire ci dessous le communiqué