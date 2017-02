Camion renversé à Dassa : Le maire Nicaise Fagnon rassure

Par Pascal Mensah 14 Fév 2017 à 13:29 264

Le renversement d'un camion en provenance du Niger nourrit la controverse à Dassa-Zoumè. Et pour cause les populations s'inquiètent du contenu du véhicule. Certains parlent d'uranium, une substance radioactive.

Joint au téléphone par nos confrères de la radio nationale, le maire de la commune de Dassa a fait des clarifications. Il tranche d'emblée qu'il ne s'agit pas d'uranium, mais de l’uranate, et trouve normalement que les uns et les autres s'inquiètent parce que le camion n'a pas transporté des sacs de maïs, car s'il l'avait fait, sera n'aurait pas suscité autant d'attention. D'un autre côté, il martèle que c'est pour prendre les précautions et éviter que l'emballage ne soit éventré dans la manipulation qu'on a attendu que ça soit ce matin que la grue soit arrivée.

Informé, le gouvernement par le biais des ministères de l'environnement et des mines a dépêché sur place à Dassa une équipe. Le maire ajoute que la direction générale de l'agence béninoise de l'environnement a été averti, de même que les représentants de la société Aréva. Pour Nicaise Fagnon, il n'y a pas matière à s'inquiéter, parce que toutes les mesures sécuritaires sont prises pour que les populations ne soient pas exposées.

« Je ne dis pas que l'uranate n'est pas toxique, mais j'insiste sur le fait que tout le monde entier parle de l'uranium » a-t-il insisté.

L'emballage est protégé, les conteneurs n'ont été éventré, le produit ne se trouverait pas en vrac. En clair, c'est un convoyage sécurisé avance le maire.