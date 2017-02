Audit à Bénin Télécom : qui bloque la publication du rapport du BAI

Par Georges Akpo 14 Fév 2017 à 03:31 474

Courant Novembre 2016, le Bureau d’analyse et d’investigation (Bai) dirigé par le très discret Johannès Dagnon, a effectué une mission d’audit à Bénin Télécoms.

Longtemps annoncé, le rapport de cet audit n’est toujours pas prêt. Même pas le rapport provisoire. Cette situation suscite des soupçons chez certains travailleurs, qui commencent à croire aux agissements sordides d’une main invisible.

La gestion du Dg Djalil Assouma à la tête de Bénin Télécoms Sa, n’est pas des plus orthodoxes dans notre pays. Selon des informations concordantes, le Dg serait l’auteur de plusieurs cas de mauvaises gestions, avec pour conséquences des manques à gagner de plusieurs milliards pour la société.

Mais depuis, on a comme l’impression qu’il est oublié à ce poste. Au temps de Yayi, il détenait l’immunité Fcbe, qui le mettait à l’abri des poursuites et des commissions d’enquête. A l’avènement du régime de la rupture, on s’attendait au moins à ce que la lumière soit faite sur sa gestion et qu’on puisse lui demander des comptes, par rapport à tel ou tel dossier.

Mais brutalement les choses ont changé en sa faveur. Djalil Assouma a certainement fait sa mue politique. Au point où, il a fallu des lettres d’un agent de la maison, pour voir le Bureau d’analyse et d’investigation (Bai) s’intéresser au dossier.

La même lettre a été envoyée aux deux Ministres d’Etat Abdoulaye Bio Tchané et Pascal Irenée Koupaki, pour dénoncer l’état des choses. Suite à cela, une mission d’audit a été dépêchée à Bénin-Télécom, du 08 au 30 novembre 2016.

Cette mission d’audit a été conduite par le Bureau d’analyse et d’investigation (Bai). Mais, le rapport de la mission se fait désirer. Il était annoncé qu’un rapport provisoire fin prêt, serait présenté au Dg pour confrontation hier ou aujourd’hui. Mais là aussi, rien n’a bougé. Plus les jours passent, et plus les soupçons de protection du Dg Assouma augmentent dans la maison.

Il se susurre que le Dg a de nouveau bénéficié de