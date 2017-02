Jean-Baptiste Elias: « Les marchés publics constituent un nid de corruption au Bénin »

Par Pascal Mensah 12 Fév 2017 à 12:16 572

Reçu comme invité sur l'émission hebdomadaire le ''Grand rendez-vous'' de Soleil Fm, Jean Baptiste Elias est revenu sur l'état des lieux de la lutte contre la corruption au Bénin.

Il a démontré qu'il est un homme d'action en rupture avec les faits et gestes contraires à la bonne gouvernance. Pour lui, il faut rompre avec les réformes bancales et les prudences hypocrites qui ont conduit beaucoup de sociétés dans l'impasse. Dans un style précis et détaché, l'hôte de Virgile Ahouansè et de Wilfried Adoun s'est emparé de tous les dossiers qui préoccupent les Béninois (Libercom. SA, nominations, Secury Port, fabrication de carte d'identité au profit de l'enseignement secondaire, machines agricoles, la Sonacop et autres) et proposer des solutions fussent-elles « abracadabrantesques ».

Entre les résultats du rapport annuel sur la perception de la corruption au niveau mondial classant le Bénin à la 95ème place, et les performances économiques vantées par les autorités, le contraste est saisissant. « La lutte contre la corruption est une course de relais » a martelé Jean Baptiste Elias qui a surfé sur le rôle des organisations de la société civile. Les Osc participent à la lutte contre la corruption et doivent attirer l'attention des autorités. « 44 dossiers concernant les irrégularités dans la gestion administrative sont au niveau de la justice, mais les lois de la République interdisent de mettre la pression sur le pouvoir judiciaire » regrette l'invité. Il n'est pas satisfait du limogeage, mais souhaite que les irrégularités soient rétablies.

Dans un ton ferme, il s'est prononcé sur le dossier de la Sonacop qu'il qualifie de gouffre financier. Pour régler la situation de cette société qui est un joyau de l’État béninois, il faudrait aux dires de Jean Baptiste Elias mettre à la tête de ladite société des responsables vertueux, car « on ne peut pas vendre du carburant et tomber en faillite » conclu l'invité du 153ème numéro du ''grand rendez vous''