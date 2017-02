Renaissance du Bénin: Qui dirige réellement le parti ?

Par Marcel Zoumènou 10 Fév 2017 à 03:43 329

Des nuages planent à l’horizon pour la Renaissance du Bénin (Rb). Sorti très affaibli de la dernière élection présidentielle, le parti est actuellement en proie à une dissidence à peine voilée de ses députés.

Le communiqué qu’ils ont rendu public hier, relance le débat sur l’hégémonie de Lehady Soglo sur le parti.

Qui dirige la Rb ? Si on sait que Lehady Soglo en est le président depuis quelques années, il serait malaisé de dire qu’il a encore le contrôle de la situation. Tel un navire dont le capitaine a perdu le gouvernail, la Rb tangue et risque de faire naufrage.

Dernière illustration, quatre députés du parti ont décidé de soutenir les actions du président Patrice Talon. Sur cette question, le président du parti Lehady Soglo est resté muet, ne donnant aucune clarification sur la position du parti par rapport au gouvernement. Cette attitude de son président donne l’impression que la Rb veut rejoindre l’opposition. C’est ce que les députés qualifient d’opposition stérile à Patrice Talon.

Et sans autre forme de procédure, ils déclarent leur soutien au président de la république, stigmatisant dans leur communiqué la rencontre du vendredi 03 février, au siège de Vidolé qui, en dépit de la présence du président d’honneur Nicéphore Soglo et de la présidente fondatrice Rosine Soglo, n’a rien dit sur la question.

Cette déclaration met Lehady Soglo en difficulté, et l’isole davantage dans son propre parti. Sous d’autres cieux, cette déclaration était suffisante pour exclure les députés frondeurs qui viennent de poser un acte de grande indiscipline. Mais à la Rb, il serait difficile de les punir outre mesure. Au contraire, Lehady Soglo devrait chercher à les écouter et les amadouer pour qu’ils ne franchissent pas la porte du non retour. Autrement, cela fragiliserait définitivement la Rb. Seulement voilà, cet acte d’indiscipline renforce la thèse de ceux qui pensent que Lehady Soglo, ne contrôle pas grande chose au sein du parti.

En effet, cet acte est le deuxième du genre au sein du même parti, en moins d’un an. En mars dernier, lors de la présidentielle 2016, la majorité des militants n’avait pas suivi les consignes de vote de Lehady Soglo, qui avait appelé à voter pour Lionel Zinsou.

Dans un premier temps, ce sont les militants et ensuite les députés qui se sont opposés à la ligne tracée par leur président. Au regard de ces événements, on se demande si Lehady Soglo dirige toujours la Rb. Tout se passe comme s’il y avait un autre personnage, qui tire les ficelles dans l’ombre, et qui serait