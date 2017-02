Santé : « La rupture ne peut pas s’accommoder de la vente des faux médicaments »dixit Alassane Séibou

Par Pascal Mensah 08 Fév 2017 à 14:50 51

Le gouvernement de la rupture et du nouveau départ veut s'attaquer aux différents maux qui minent l'existence des populations béninoises.

De la sécurité en passant par le transport routier à la santé, des mesures conservatoires sont en train d'être prises pour mettre un terme au désordre qui s'observe de part et d'autre. Ainsi, la faveur de la remise d'un don du Fonds mondial de lutte contre le Sida à la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels et Consommables Médicaux (CAME) hier mardi 7 février 2017 à Cotonou le ministre de la santé Alassane Séibou a exprimé à l'occasion la volonté du gouvernement et notamment celui de son Chef, le président Patrice Talon à lutter contre les médicaments de la rue.

« C'est un mal qui a pris du temps à s'installer, et pour le vaincre, il faut des préalables », a laissé entendre le ministre de la santé, pour qui le geste du fonds mondial de lutte contre le sida concourt à la réalisation des dits préalables. Car pour lutter efficacement contre les faux médicaments, il faut rendre disponibles les vrais médicaments sur toute l'étendue du territoire national a-t-il martelé.

Il demandera aux dirigeants de la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels et Consommables Médicaux de mettre les moyens à eux donnés pour les aider à réussir la bataille. « Cela ne doit plus durer, la rupture ne peut pas s'accommoder de la vente des faux médicaments dans nos marchés, au bord de nos rues » a-t-il ajouté pour mettre en garde ces vendeurs de faux médicaments.