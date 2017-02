Crise entre le gouvernement béninois et le Mci : Adam Boni Tessi dans un mauvais rôle

Par Georges Akpo 08 Fév 2017 à 01:44 874

Dans une récente rencontre, entre une délégation gouvernementale et les responsables de l’usine d’égrenage de coton de Nikki, la présence d’Adam Boni Tessi, en a surpris plus d’un. Une sortie de trop, pour le chef d’une institution consacrée dans le marbre constitutionnel.

Adam Boni Tessi travaille-t-il pour une institution autre que la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) ? Telle est la question que se posent maintes personnes, après avoir aperçu le président de la Haac sur le petit écran, au cours des pourparlers qui ont eu lieu il y a quelques jours, entre une délégation gouvernementale et les responsables de l’usine d’égrenage de coton de Nikki. Vêtu comme d’habitude d’un grand boubou, le président de la Haac était assis aux côtés des membres de la délégation, et aurait, selon des indiscrétions, participé aux discussions en qualité de facilitateur. Drôle et humiliant rôle pour une personnalité qui compte parmi les plus respectueuses du pays, parce que dirigeant l’une des institutions républicaines consacrées par la constitution du 11 décembre 1990. Cette institution, rappelons-le, est indépendante du gouvernement à tout point de vue, et est même classée parmi celles du contre pouvoir.

Mais, Adam Boni Tessi n’a certainement aucune idée de la gravité de l’acte qu’il a posé, puisque manquant cruellement de