Sortie médiatique du Fonac: Comment Libercom s’enlise davantage

Par Blaise Ahouansè 07 Fév 2017 à 01:35 1220

La société d’Etat Libercom, va de plus en pire, par mauvaise gestion de la direction de l’entreprise, et la ‘’sourde oreille’’ du ministre de l’économie numérique de la communication.

C’est ce qu’a démontré le Fonac, hier, lors de sa conférence de presse au cours de laquelle, il a aussi abordé la participation de la société civile à l’Armp et à l’Anlp. Le Front des organisations nationales contre la corruption (Fonac), est monté au créneau hier, lundi 6 février 2017, pour revenir sur deux sujets. C’est à travers une conférence de presse donnée au Codiam, à Cotonou. Il s’agit respectivement du dossier Libercom et de la participation de la Société civile à l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp), et à l’Autorité nationale de lutte contre la corruption (Anlc), au Bénin.

Sur le premier sujet, le Président du Fonac, Jean-Baptiste Elias, indique que les pratiques dans la « maison » ne sont pas de la nature à sauver cette société d’Etat de la mort. Aux dires du conférencier, la société connait une situation financière criaante, qui s’aggrave de jours en jours, suite à des charges supplémentaires créées par le Directeur général. Le chiffre d’affaire de l’entreprise baisse d’année en année, mais le Dg augmente les charges financières de la maison. Il s’agit entre autres, de la création pour certains cadres, de forfaits de communication qui dépassent les quotas réglementaires ; la création de nouvelles directions techniques, passant leur nombre de 3 à 7, ainsi que de nouveaux postes (de 26 à 54).