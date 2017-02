Patrice Talon aux dignitaires musulmans : J'ai été attristé par l'amalgame qui a été instauré (audio)

Par Georges C. 04 Fév 2017 à 14:05 4582

Le président de la République, Patrice Talon, a rencontré ce jour les hauts dignitaires de la communauté musulmane suite aux mécontentements engendrés par les déguerpissements, notamment ceux de la mosquée de Cadjèhoun.

Le président s'est indigné quant à l'intoxication qu'il a pu constater concernant les opérations de déguerpissement. Il a réaffirmé que son ambition n'était pas de faire mal volontairement aux béninois, et a expliqué que sa première motivation était d'améliorer le cadre de vie des populations.

"J'ai été attristé par l'amalgame qui a été volontairement instauré et a servi d'intoxications pour remettre en cause l'esprit de l'embellissement de nos grandes villes; (...) On ne peut pas délibérément choisir de faire mal à ses concitoyens (...) Nous ne sommes pas des saints, nous sommes des hommes (...) Mais en général on ne pêche pas contre le peuple. On peut pécher contre des individus. Je ne peux pas décider de faire mal à des individus à mes concitoyens. (...) Je serai pire que satan si je décide de faire mal à mes concitoyens. " Tout en parlant des peuple européens qui sont ordonnés, il a affirmé qu'il ne pense pas que "Dieu ait fait certains ordonnés et d'autres pagailleurs..." Il a pointé du doigt le fait que certains africains en Europe se comportent bien.

Communiqué de la présidence

Le Président de la République, Son Excellence Patrice Talon a rencontré dans la matinée de ce samedi 4 février 2017, des hauts dignitaires de la communauté musulmane du Bénin en présence du ministre d'Etat chargé du Plan et du Développement Abdoulaye Bio Tchané, et des ministres Joseph Djogbénou, Garde des Sceaux Ministre de la justice et de la Législation et Sacca Lafia, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

Cette rencontre a été initiée suite à la crise née des mesures de libération du domaine public et de l’interdiction des manifestations civiles sur les voies publiques. En effet, l'application de ces décisions implique que les manifestations religieuses sont concernées. Cela, la communauté musulmane a du mal à le comprendre.

Le Chef de l’Etat, après avoir exposé à nouveau sa vision, son plan de développement qui passe par une amélioration du cadre de vie des populations de notre pays, a réitéré sa ferme volonté de poursuivre l’œuvre entamée depuis son accession au pouvoir le 6 avril 2016 pour un réel développement de notre pays. Il a souhaité que, comme dans un pacte, les responsables musulmans comprennent et accompagnent le gouvernement. Dans une fermeté empreinte de courtoisie, le Président Patrice Talon a expliqué à ses hôtes qu'il comprend bien leur douleur, mais que la décision, parce que pertinente pour le pays, sera appliquée. Il a cependant concédé qu'il pourrait y avoir, à l'occasion des manifestations exceptionnelles, des aménagements. Dans tous les cas, a promis le Chef de l'État, l'État accompagnera la communauté musulmane pour la réalisation de mosquées afin de garantir sécurité et confort aux fidèles.

A la fin de la rencontre, Dr El hadj Abdu Raman Salam, Président du comité d'apaisement de la communauté musulmane du Bénin a remercié le Président de la République pour son esprit d’ouverture et son souci de véritablement transformer le cadre de vie de nos populations à travers son Programme d’Actions du Gouvernement. Il n’a pas manqué de rappeler que l’islam est une religion de paix et que les membres de la communauté musulmane sont prêts à respecter les textes et lois de la République et à mettre tout en œuvre afin que la paix soit toujours préservée.