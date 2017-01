Boycott des sommets et grandes rencontres: Les mauvaises options diplomatiques de Talon

Par Marcel Zoumènou 01 Fév 2017 à 02:09 27

Engagé dans des réformes à tout vent, le président Talon semble faire de la diplomatie une préoccupation de seconde zone. En dix mois, il a boycotté presque tous les sommets et grandes rencontres avec pour conséquences une baisse de la visibilité du Bénin à l’international et l’affaiblissement de la voix du pays dans les grandes préoccupations mondiales.

Dès son arrivée au pouvoir, le président Patrice Talon a opté pour une diplomatie réellement tournée vers le développement. Cette option l’a amené à nommer au poste de ministre des affaires étrangères Aurélien Agbénonci un ancien de l’humanitaire qui a traîné sa bosse dans les arcanes du système des Nations Unies. On s’attendait alors à une diplomatie tout feu tout flamme avec comme objectif le rayonnement du Bénin à l’international. Cette diplomatie devrait à la fois faire vendre l’image du Bénin et faire connaître ses positions sur les questions internationales. Au-delà, elle devrait aider à la mobilisation des moyens nécessaires pour le développement du pays.

Sur le dernier registre, le Chef a semblé mieux se comporter avec des visites privées et officielles dans plusieurs pays. Si c’est la France qui ravit la vedette aux autres pays dans le choix des destinations prisées par le Chef de l’Etat et avec lesquelles il faut nouer des relations privilégiées, il n’en demeure pas moins que d’autres pays ont bénéficié du rare intérêt du président de la république. On peut citer la Turquie, le Rwanda, la Côte d’Ivoire, la Guinée Equatoriale et la curieuse Estonie. Seul regret, la plupart de ces voyages a été revêtue du sceau de la confidentialité comme hélas plusieurs actions du Chef de l’Etat. Ces différents voyages ont rarement été précédés de communication et souvent peu ou pas du tout médiatisés.