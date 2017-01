Tensions religieuses autour des déguerpissements : Toboula donne des clarifications, Talon rassure

Par Pascal Mensah 31 Jan 2017 à 16:54 127

Le préfet du département du littoral Modeste Toboula s’est rendu ce matin au domicile du doyen des imams de Cotonou Gnora Ousmane Aboubakar pour lui faire part de la décision du gouvernement et lui expliquer les raisons des mesures prises récemment.

La rencontre de ce mardi matin a permis au préfet de porter à la connaissance de ce haut dignitaire de la communauté musulmane la véracité des faits en ce qui concerne l’incident du vendredi écoulé. Face à cette crise née de l’opération de libération de l’espace public avec la communauté musulmane au Bénin, le président de la République Patrice Talon est sorti de son mutisme.

Aux dernières nouvelles, on apprend que le chantre de la rupture et du nouveau départ va rencontrer l’Union islamique du Bénin, le samedi 4 février prochain. Avec cette annonce du Chef de l’Etat, on se demande si la marche de protestation des musulmans aura lieu ce vendredi. Par ailleurs, dans un communiqué rendu public, et signés entre autres par les imams de la mosquée de Jonquet, et de la mosquée centrale de Zongo, ils disent ne pas s’opposer à la volonté du gouvernement d’assainir le pays pour atteindre ses objectifs de développement.

Ces derniers s’opposent formellement et catégoriquement à ce que toute mosquée bâtie sur un domaine privé fasse l’objet d’une fermeture ou d’une quelconque destruction. Le Bénin étant un Etat laïque, le gouvernement, en l’occurrence son chef trouvera la parade idoine pour mettre fin à cette crise comme il l’a fait lors de la crise au sein de l’église protestante.