Brassage interreligieux: Les modèles béninois et suisse au cœur d’une rencontre internationale

Par Léonce Gamaï 31 Jan 2017

« Le vivre ensemble entre adhérents de différentes communautés religieuses au Bénin et en Suisse : défis, risques et chances ».

Tel est le thème d’une rencontre international sur le dialogue religieux prévue au Bénin du 04 au 09 février prochain. L’événement est une initiative de la Fondation Espace Afrique (Fea) fondée par l’homme d’affaires béninois Samuel Dossou-Aworêt, la Conférence des Evêques Suisses (Ces), la Conférence Episcopale du Bénin (Ceb) et la Nonciature.

Le Bénin, quartier général du dialogue interreligieux du 04 au 09 février prochain. Le pays abritera, pendant quatre jours, une rencontre internationale du dialogue religieux. L’événement émane de la Fondation Espace Afrique (Fea) fondée par l’homme d’affaires béninois Samuel Dossou-Aworêt, en collaboration avec la Conférence des Evêques Suisses (Ces), la Conférence Episcopale du Bénin (Ceb) et la Nonciature. La rencontre vise à mieux appréhender et faire appréhender la situation culturelle, politique et religieuse, ainsi que la cohabitation entre Musulmans, Chrétiens et autres croyances dans un pays de l’Afrique Subsaharienne, pour en tirer les leçons pour les différentes communautés vivant en Suisse. De façon spécifique, il s’agit de procéder à une étude approfondie du modèle de dialogue interreligieux béninois, réaliser une comparaison entre deux modèles de société, puis de procéder à un échange d’expériences entre les deux modèles.

Au total 300 participants, dont 15 Suisses et 285 Béninois, sont attendus. Au programme, des communications, des panels de témoignages, des visites de sites religieux, culturels et touristiques et des célébrations de culte religieux. Les travaux se dérouleront au siège de la Fondation Espace Afrique Cievra à Glo-Djigbé, dans la commune d’Abomey-Calavi. D'autres activités se tiendront dans plusieurs villes du Bénin. A savoir, Cotonou, Porto-Novo, Ouidah, Abomey, Parakou et Natitingou.

Selon le comité d’organisation, présidée par la député Claudine Prudencio, cet évènement est l’expression d’une certaine conviction du fondateur de la Fondation Espace Afrique. L’homme d’affaires est « convaincu du fait qu’au Bénin les religions coexistent pacifiquement et contribuent à asseoir le vivre ensemble. Ce vivre ensemble se matérialise par les mariages entre les ethnies qui constituent l’un des ferments à la pacification des relations interreligieuses au Bénin. Cette paix relative est menacée par la montée de l’extrémisme religieux et les menaces sécuritaires en Afrique de l’Ouest. Il convient donc de maintenir ce climat de pacification des relations interculturelles et interreligieuses entre les Béninois » en boostant « la réflexion sur la thématique de la cohabitation pacifique et fructueuse entre les différentes religions non chrétiennes du Bénin et l’Eglise Catholique.»

CONTENU DE LA RENCONTRE

- Thèmes et sujets envisagés :

A présenter par la partie béninoise :

o « Respect et écoute réciproques dans la cohabitation interreligieuse » ;

o « Dynamique interculturelle et cohabitation des religions » ;

o « Le dialogue interreligieux, un enjeu pour un monde en crise » ;

o « Historique du modèle béninois de dialogue interreligieux ;

o « Lemodèle béninois de dialogue interreligieux à l’épreuve des extrémismes » ;

o « La diaspora face à la problématique du dialogue interreligieux ».

A exposer par la délégation suisse :

o Le vivre ensemble du jour au lendemain ? Le fonctionnement du vivre ensemble ne peut pas être imposé ; cela demande du temps ;

o Le cadre juridique et politique d'un vivre ensemble ordonné et fécond des différentes communautés religieuses en Suisse ;

o Le christianisme face à l`islam dans la catéchèse ;

o Le vivre ensemble comme objet et objectif de la politique étrangère de la Suisse ;

o Les défis du « vivre ensemble » hier et aujourd’hui en Suisse - une réflexion s’inspirant de Saint Nicolas de Flüe ;

o Mission et dialogue ;

o Vivre ensemble, le point de vue d’un sociologue.

Communicateurs potentiels

- Bénin :

o Professeur Honorat AGUESSY, sociologue ;

o Monseigneur Barthélémy ADOUKOUNOU ;

o Professeur Jérôme ALLADAYE, historien ;

o Professeur Félix IROKO, historien ;

o Professeur Dodji AMOUZOUVI ;

o Mme Agnès ADJOU-MOUMOUNI, socio-anthropologue professeure-assistante à l’université d’Abomey-Calavi.

- Suisse :

o Mgr. Alain de RAEMY, Evêque auxiliaire du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg

o Erwin TANNER-TIZIANI, Secrétaire général de la CES ;

o Stephan LEIMGRUBER, Prêtre du diocèse de Bâle ;

o Francis PICCAND, Senior Policy Advisor au DFAE

o Roberto SIMONA, Directeur régional et responsable de recherche à l’Eglise en Détresse

o Roman STÄGER, Prêtre et membre des Missionnaires d’Afrique

o Prof. BAECHLER, Professeur de sociologie historique à la Sorbonne, membre de l'Académie des sciences morales et politiques.

Source : note conceptuelle du projet