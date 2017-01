Interdiction des cultes dans les rues : les musulmans entendent braver la mesure

Par Yao Hervé Kingbêwé 30 Jan 2017 à 18:54 1107

Les fidèles musulmans n’entendent pas se plier à la mesure gouvernementale d’interdiction de l’occupation de l’espace public pour de grandes manifestations, notamment les prières.

A la faveur d’une sortie médiatique ce lundi 30 janvier 2017 consécutive à celle du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Me Joseph Djogbénou, et du ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, Sacca Lafia, les adeptes de la religion islamique ont affiché leur ferme volonté de passer outre la décision gouvernementale.

« Quand on nous demande de ne pas prier dehors, ça veut dire que 90% n’ont qu’à rester chez eux. En faisant rester 90% de ceux qui doivent venir à la mosquée chez eux, c’est comme si on nous demandait de ne plus prier », a jugé l’honorable Issa Salifou présent à la rencontre avant que les fidèles ne crient que cela est « impossible ».

Le député dans son allocution a montré comment le pouvoir du Président Talon est aujourd’hui géré par des « personnes qui n’ont aucun poids politique ». Il a par ailleurs évoqué la contribution des musulmans dans l’élection du chantre de la Rupture et du Nouveau départ lors de la dernière élection présidentielle de mars 2016 et rappelé le soutien des fidèles de l’islam aux actions du gouvernement avant de laisser entendre que si rien n’est fait le régime pourrait perdre tout ce soutien. Et ce, notamment si le gouvernement ne rapporte pas sa décision.

Il faut noter la présence du maire Léhady Soglo lors de cette sortie médiatique.