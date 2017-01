Déguerpissements à la mosquée de Cadjèhoun: Le député Orden Alladatin en sapeur pompier

Par Ismail Keko 30 Jan 2017 à 00:27 271

Le député de la 16è circonscription électorale est descendu en fin de semaine dernière sur le terrain à la suite de l’opération de libération des espaces publiques et qui a engendré dans certains quartiers de vives protestations des populations riveraines.

Il est allé constater de visu et apaiser les populations victimes et les féliciter pour leur collaboration dans la mise en œuvre du programme d’action du gouvernement. C’est dans ce cadre qu’il est allé sur le site de la mosquée Idi de Cadjèhoun où il a été reçu par l’Imam central de cette mosquée et quelques fidèles.

« Nous sommes venus vous dire merci pour la manière avec laquelle vous avez géré la situation vendredi dernier. Nous avons appris ce qui s’est passé et nous sommes venus saluer votre grandeur d’esprit… » a laissé entendre l’honorable Ordène Alladatin qui est venu en sapeur pompier pour calmer un tant soit peu la communauté musulmane de Cadjèhoun.

Profitant de cette opportunité, il a expliqué à l’Imam central le bien fondé de cette opération. L’Imam à son tour a salué la démarche du député tout en lui rappelant les notions de paix et d’unité nationale.

« Faites tout pour que nous conservons notre place Idi…Le projet de construction de la route des pêches a déjà englouti la moitié de l’espace mais nous tenons à ce que ce site soit conservé… » a plaidé l’Imam.

Il faut rappeler que suite à cet incident malheureux observé lors du déguerpissement opéré par les éléments du préfet Modeste Toubola ce jour-là, un député, en la personne de l’honorable Idrissou Bako, a introduit Mano militari une question orale avec débat pour demander des comptes au gouvernement et précisément au ministre du cadre de vie (a lire ici) . C’est dire que les jours à venir seront très bouillants à l’Assemblée nationale à l’occasion de l’ouverture de la prochaine session extraordinaire