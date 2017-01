Joseph Djogbénou : «nos rues ne peuvent plus être exposées à l’expression de la foi»

Par Yao Hervé Kingbêwé 29 Jan 2017 à 17:05 1501

Le bras de fer ouvert entre les fidèles musulmans et le Préfet du département du Littoral, Modeste Toboula, né de l’opération de libération de l’espace public n’a pas laissé indifférent le gouvernement du Président Talon.

Ce dernier par l’intermédiaire du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Me Joseph Djogbénou, est monté au créneau ce week-end pour adresser un message à la population. Dans son message, le Garde des sceaux, a fait savoir qu’autant la constitution garantit la liberté de culte autant elle a affirmé la liberté de la circulation et que les espaces publics devront être réservés pour l’usage de tous les citoyens suivant le principe de la liberté de la circulation.

« Le gouvernement considère que nos rues, nos espaces publics ne peuvent plus être exposés à l’expression de la foi et de la religion », a indiqué le ministre Djogbénou avant d’ajouter que « de ce point de vue, quelques soient les confessions, musulmane, chrétienne, religions endogènes, l’expression de la foi ne doit plus consister en l’occupation de l’espace public ».

Les grandes manifestations interdites sur la voie publique

La mesure d’interdiction de l’occupation de l’espace publique est totale. Alors que rien ne le laissait transparaître au préalable, le « monsieur justice » du gouvernement du Président Talon, lors de sa sortie médiatique, a clairement signifié que la mesure d’interdiction de l’occupation de l’espace public concerne toutes les manifestations, notamment les grandes manifestations comme le chemin de croix et autres qui conduisent certaines religions à occuper la voie publique. « Les grandes manifestations (…) ne devraient plus être faites par l’occupation de l’espace public », a déclaré Me Joseph Djogbénou qui précise que « c’est une mesure qui s’applique à chacun de nous, c’est une mesure qui s’applique à chacune des confessions religieuses ».

Pas contre l’expression de la foi

Le Garde des sceaux a cependant confié que la mesure du gouvernement n’est pas contre la liberté de culte. « Ce n’est pas une interdiction de l’expression religieuse, ce n’est pas une interdiction de construire les mosquées(…), ce n’est pas une interdiction de l’expression de sa foi », a expliqué le Garde des sceaux. L’autorité ministérielle a assuré que la mesure ne veut restreindre l’espace d’expression de la foi. « Ce n’est pas non plus dire que, il n’y aura pas d’espace pour exprimer sa foi », a rassuré Me Djogbénou. « Il y a des espaces comme des stades, il y a des espaces que le gouvernement lui-même, et ce sont là les mesures d’accompagnement que nous sommes en train de prendre, pour permettre à celles et ceux qui sont des religions endogènes, à celles et ceux qui sont chrétiens, à celles et ceux qui sont musulmans, à celles et ceux qui sont mêmes athées, à celles et ceux quelque soit leur religion qu’ils puissent les exprimer mais sans occuper les espaces publics », a laissé entendre le ministre de la Justice.