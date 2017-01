Bénin : Sébastien Ajavon n'est plus administrateur général de COMON SA

Par Georges C. 29 Jan 2017 à 07:11 1177

Sébastien Ajavon, troisième homme de la dernière présidentielle n'est plus administrateur général de COMON SA.

L'information a été donnée par le service de communication du roi de la volaille et reprise par ses comptes officiels sur les réseaux sociaux.

Pour l'heure aucune raison n'a été avancée pour étayer cette décision. Cependant l'engagement politique même s'il n'a pas été clairement évoqué, semble évident, le message attestant que les engagements de M. Ajavon continuent sur tous les fronts.

Lire ci-dessous le message de la cellule de communication de Sébastien Ajavon :

Le Président Sébastien AJAVON a confirmé qu’il n’est plus Administrateur Général de COMON SA. En outre, il atteste que ses « engagements continuent…» sur tous les fronts. On devine que, face aux nouveaux enjeux, son sens des responsabilités reste toujours très élevé vis-à-vis de ses collaborateurs, partenaires, partisans, parents et affiliés

Communication ASG