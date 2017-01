Vie d’opposition : le curieux conseil de l’He Ahouanvoébla à son «frère» Djènontin

Les membres de l’alliance Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), principalement l’ancien Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation du régime du Président Boni Yayi, Valentin Djènontin, n’ont pas intérêt à se retrouver dans l’opposition.

C’est en tout cas ce que pense l’honorable Augustin Ahouanvoébla. Ce lundi 23 janvier au détour d’un séminaire, l’ancien président du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (COS-LEPI) a prodigué des conseils dans ce sens au député élu dans la 6ème circonscription électorale sur la liste des verts cauris.

« J’ai été destiné à l’enfer. Mais j’ai fait la bagarre avec le diable et j’ai quitté l’enfer. Comme lui, il est resté tout le temps au paradis et il est en train d’aller vers l’enfer, je veux le stopper et le ramener vers le paradis. Parce qu’il ne sait pas comment ça se passe là-bas. Ministre Djènontin, il ne faut pas aller plus loin hein, l’enfer n’est pas bon, il faut revenir », a en effet déclaré l’He Ahouanvoébla.