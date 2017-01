Interview : Me Alao conseille d’assigner le préfet Toboula en justice

Par O. Ribouis & H. Kingbêwé 25 Jan 2017 à 01:05 97

Exécutée avec un impitoyable déchaînement, l’opération de déguerpissement qui a cours à Cotonou ne respecte pas les dispositions légales selon l’avocat et acteur de la société civile béninoise Me Sadikou Alao qui explique que les victimes peuvent assigner le préfet Modeste Toboula en justice pour obtenir des réparations.

Lnt : Depuis peu, le gouvernement a lancé une opération de libération de l’espace public. Quel est votre appréciation de cette opération ?

Me Alao : Vous savez que depuis quelques semaines, il se poursuit une opération de libération des espaces publics dans les principales villes du Bénin. Ce qui attire l’attention de tout le monde, c’est ce qui se passe à Cotonou. C’est tellement important que ça affecte la vie de nombreuses populations et entraîne leur appauvrissement en même temps que cela sème une brouille sans précédent entre l’autorité de tutelle qu’est le Préfet et le maire de Cotonou. Plus grave, cela entraîne pour certaines populations un sentiment d’injustice, notamment dans le contexte religieux qui est le nôtre. Les musulmans du Bénin, pour ne parler que d’eux, se sentent victimes d’une discrimination (…). La liberté de religion est sacrée au Bénin. La société civile qu’est le Gerddes-Afrique a l’obligation d’attirer l’attention de l’opinion nationale et internationale sur cette situation qui est sans précédent et qui risque de nous emporter loin.

Vous avez mis l’accent sur les musulmans tout à l’heure. Pourquoi eux ?

Tout simplement parce que des actions ont été prises par le Préfet contre la communauté musulmane en disant que les musulmans devraient éviter d’occuper une partie de la voie publique à leurs heures de prières du vendredi. Vous devez savoir que l’occupation de l’espace public est propre à toutes les religions, pas simplement aux musulmans mais à toutes les autres religions. Vous avez les chrétiens qui font exactement à l’occasion des fêtes qui les concernent beaucoup de choses. Vous avez les féticheurs, vous avez les « égoun-goun », pour ne parler que d’eux et vous avez l’intempestive dame de Banamè qui, au contraire, en impose à tout le monde. Les musulmans disent, si eux, ils ne peuvent pas dans certains quartiers où leurs mosquées sont exigües occuper pendant quelques minutes de prière l’espace public, qu’ils se sentent marginalisés(…). Nous devons, en tant que cadres et intellectuels, attirer l’attention de l’autorité publique sur les graves dangers qui font courir au Bénin pour une opération simple d’occupation du domaine public qui plus ne relève pas de l’autorité du Préfet mais de l’autorité du maire.

Me sur cette question, il convient de souligner que ce ne sont pas que les musulmans qui sont concernés par cette opération. Ce sont tous les citoyens, toutes les confessions religieuses qui sont interdites d’occupation de l’espace public pour quelque activité que ce soit. Pourquoi alors cette focalisation sur les musulmans ? Est-ce que les musulmans ne devraient pas comprendre que l’occupation de l’espace public n’est pas chose admissible ?

Lorsqu’un cortège de l’église chrétienne, catholique ou protestante, lorsqu’on fait passer la vierge dans tous les quartiers à l’occasion de certaines cérémonies, nul ne saurait l’interdire. Nous avons vu la fête des religions endogènes, nous avons vu la fête des « égoun-goun ». C’est tout à faire légal que les gens sortent les masques et défilent toute la journée et les « Egun-gun » ne s’en privent pas tous les mois. La dame de Banamè, elle sort dans toutes les villes du pays, elle fait des manifestations, elle présente même des armes pour l’auto-défense. Ça n’impressionne, apparemment pas ceux qui devaient la réprimer. Alors, les gens se disent que si pour leur prière du vendredi qui ne dure même pas trente minutes, on doit aller les disperser, il y a là une discrimination. Je vous rappelle que même en France, à Paris, tous les gouvernements successifs, et le Bénin n’a de leçon à donner à personne, ont dit clairement que pour les prières du vendredi, l’occupation partielle de l’espace publique est une manifestation de la liberté de culte. Il n’y a que Le Pen (Jean-Marie) et sa fille (Marine) qui ont souhaité voir les gouvernements interdire cette pratique. Mais tous les gouvernements ont dit non ! Si c’était qu’on abandonne les mosquées pour aller prier dans la rue, je comprendrais. Il s’agit d’occupation temporaire pour les mosquées qui sont exigües. Parce que les vendredis, c’est l’appel à la prière globale. Donc, il y a beaucoup plus d’affluence que le nombre de musulmans dans les quartiers. Il y a des quartiers où on n’a pas besoin de prier dans la rue. Prenez par exemple la mosquée centrale de Porto-Novo. Elle est tellement vaste et étagée que quel que soit le nombre de personnes, la voie publique n’a pas besoin d’être occupée. L’essentiel, c’est de réglementer cela, de faire en sorte que la mairie autorise cette occupation partielle, les vendredis. Cela sera normal si c’est protégé par la police.

Au-delà des religions, soutenez-vous que l’opération de déguerpissement qui a cours à Cotonou est mal conduite ?