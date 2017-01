Déguerpissements non autorisés : José Tonato accuse des personnes mal intentionnées

Par Georges C. 23 Jan 2017 à 20:43 377

Les opérations de déguerpissement qui se déroulent depuis quelques semaines déjà sont mises à mal par des personnes mal intentionnées. C'est ce qu'on peut retenir du communiqué du ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonato.

En effet, dans ledit communiqué que vous pouvez consulter ci-dessous, le ministre rappelle que les opérations de libération des espaces publics que mène le gouvernement ne concernent jusque-là "que les artères principales et quelques rues adjacentes aménagées et dotées de trottoirs et de terre-pleins centraux". M. José Tonato dénonce donc tous les déguerpissements qui ont lieu en dehors de ces zones et qui sont menées par des personnes "mal intentionnées".

Tout en saluant le civisme des béninois, il affirme que les populations seront informées si les déguerpissements devaient avoir lieu en dehors des rues principales et des rues adjacentes indiquées ci-dessus.