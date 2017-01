Retombées économiques des voyages de Patrice Talon: 185 milliards mobilisés

Par Marcel Zoumènou 23 Jan 2017 à 01:34 237

Riyad, Malabo, Bruxelles, Ankara, Tallinn, Paris, Abidjan, Kigali… les destinations choisies par le Chef de l’Etat paraissent bien triées sur le volet et le contenu des voyages bien précis et pertinent. En dix mois de pouvoir, il a semblé opter pour la qualité que la quantité des voyages.

Patrice Talon n’a rien des présidents nomades qui pullulent sur le continent. Eux, ils affectionnent les voyages de plaisir, les nombreux sommets et les rencontres où les présidents viennent se pavaner, bavarder et rigoler entre « amis ». Le Chef de l’Etat béninois privilégie plutôt les voyages qui ont un avantage certain pour son pays et surtout ceux qui peuvent l’aider à avoir la plus value nécessaire pour réussir son quinquennat. Dans son tableau de bord, il y a forcement le Programme d’action du gouvernement, l’ambitieux programme du quinquennat pour lequel il choisit ses voyages et en apporte le contenu. Aucun de ses voyages n’a été fait pour les salamalecs aux présidents amis. De ses rares voyages, les retombées sur le plan économique et social sont énormes. Dans les arcanes de la Marina, on parle de la faramineuse somme de 185 milliards déjà mobilisés.