Bénin : la justice ordonne la fermeture de deux structures illégales d'épargne

Par Georges C. 19 Jan 2017 à 20:28 453

L'expérience amère d'ICC Services n'est pas encore oubliée au Bénin. Pour que des structures similaires n'opèrent plus sur le territoire national, les autorités judiciaires béninoises mènent depuis quelques années une lutte acharnée pour préserver les épargnes des béninois.

C'est dans cette lancée que deux structures de collecte d'épargne et de crédit, Gentille Finance et Ponctuelle Finance jugées illégales par la justice ont été fermées à Porto-Novo et à Djèrègbé. Les deux établissements ont été fermés sur ordre du Tribunal de première instance de Porto-Novo.

Les opérations de fermeture ont été supervisées par l’Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés mandatée par la justice. Pour des éventuels besoins judiciaires, les policiers qui accompagnaient les membres de l'agence, ont emporté des ordinateurs et des documents desdites sociétés avant de poser des scellés devant des clients médusés.

