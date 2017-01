Bénin : Talon «exploitera le pays à son profit» par le PAG, selon la CPFG

Par Yao Hervé Kingbêwé 18 Jan 2017 à 20:09 350

Le Programme d’actions du gouvernement (PAG) révélé le 16 décembre dernier n’est pas de nature à permettre une relance durable de l’économie béninoise.

Cela, nonobstant les effets positifs que sa mise en œuvre pourrait induire. C’est la conclusion à laquelle est parvenue la Convention patriotique des forces de gauche (CPFG) qui, à la faveur d’un point de presse dans la matinée de ce mercredi 18 janvier 2017 au siège du Parti communiste du Bénin, a passé au crible le PAG.

« Par le PAG, le gouvernement de Talon exploitera le pays, son potentiel et ses travailleurs, à son profit et au profit des financiers étrangers, tout comme le colonisateur l’avait fait. Notre pays, le Bénin sera exploité mais ne sera pas développé », a déclaré lors du point de presse Jean Kokou Zounon, Président de la sous-commission Plan et Statistique de la commission technique pluridisciplinaire de gouvernance près la CPFG. Ceci, à en croire le conférencier, du fait des choix fondamentaux opérés par le gouvernement pour le PAG.

Un programme « sans plan »

La première récrimination de la Convention contre le PAG, c’est l’absence d’une planification claire. « C’est un programme global sans plan », a relevé M. Zounon qui estime également le programme gouvernemental est un « prolongement du Programme d’ajustement structurel (PAS) » imposé au pays dans les années 1990 par les institutions de Bretton Wood qui a été décrié. Le conférencier pense par ailleurs que le diagnostic fait par le gouvernement dans le PAG pose problème. Car, aux dires M. Zounon, « le diagnostic fait par le PAG ‘’Bénin révélé’’ ne nous révèle rien des causes ‘’des lents progrès, ainsi que des faiblesses notoires en matière d’efficacité, de transparence et de redevabilité ». Au contraire, soulignera-t-il, il occulte les caractéristiques essentielles économiques et sociales du Bénin.

Le processus d’élaboration du programme d’actions du gouvernement que la CPFG qualifie de « bureaucratique » n’est pas de nature à rassurer le conférencier qui craint que la mobilisation générale qui est fondamentale ne soit pas au rendez-vous.

Le choix économique, l’autre récrimination