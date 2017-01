Bénin: Sit-in des professionnels des médias à la Bourse du Travail ce jour

Par Georges Akpo 18 Jan 2017 à 00:15 96

Mouvement d’humeur des professionnels des médias du Bénin ce jour. Ils seront en sit-in ce mercredi 18 janvier à la bourse du travail pour protester contre la fermeture de sept organes de presse par la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) au motif de non-respect de leurs conventions.

En suspension d’activité depuis près de deux mois, ces organes de presse sont Radio Soleil Fm et les chaines de télévision Sikka Tv, Eden Tv, E-télé, La Béninoise Tv, La Chrétienne Tv et Unafrica Tv. Tout comme vendredi dernier, initialement prévu à la Haac, le sit-in a été interdit par le président de ladite institution Adam Boni Tessi. Comme plan B, dans un communiqué de son président Franck Kpochemé, l’Union des professionnels des médias (Upmb) a convié l’ensemble de la corporation à «la Bourse du Travail le mercredi 18 janvier 2017 à 08 h pour une nouvelle déclaration sur cette mesure conservatoire préjudiciable à la liberté de la presse et au droit du public à l’information». Dans un communiqué signé de son président Basile Tchibozo, le Cnpa (association des patrons de presse) apporte son « soutien moral » à l’Upmb (Lire ci-dessous).

COMMUNIQUE DE PRESSE DE L’UPMB

Le Président de l’Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB) informe les professionnels des médias et l’opinion publique qu’il a reçu ce jour mardi 17 janvier 2017 à 20 heures 05 minutes, un courrier du Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) portant une nouvelle fois interdiction du sit-in de l’UPMB initialement prévu pour se tenir le mercredi 18 janvier 2017 au siège de l’institution à Cotonou.

Considérant que le Président de la HAAC est resté campé sur sa position visant à violer la Constitution, la loi organique de la HAAC et le Code de l’information et de la communication ;

Considérant que le Président de la HAAC est dans une logique de restriction des libertés sur fond de menaces, d’injures et d’intimidations malgré la médiation de l’Union islamique du Bénin et de la Fondation Malêhossou;Considérant que ces pratiques relèvent d’une époque moyenâgeuse ;

Considérant que le Président de la HAAC a toujours fui le débat contradictoire faute d’arguments convaincants ;

Face à un président de la HAAC hostile au dialogue ;

L’UPMB ne voulant pas être comptable devant l’histoire, de