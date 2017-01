Bénin: Le gouvernement opte pour une gestion moderne des aéroports

Par Marcel Zoumènou 17 Jan 2017 à 00:28 175

Déterminé à voir un Bénin prospère, le gouvernement du président Patrice Talon a décidé d’engager des réformes dans maints domaines.

Lors du conseil des ministres du 11 janvier, le gouvernement a pris la décision de mettre en concession les aéroports du Bénin. Réforme salutaire dont le ministre des infrastructures et des transports(Mit) Hervé Hêhomey a exposé le bien fondé au cours d’une conférence de presse qu’il a donnée hier à son ministère. Les réformes engagées par le gouvernement Talon n’épargnent aucun secteur. Lors du conseil des ministres du 11 janvier dernier, le gouvernement avait pris la décision de résilier le contrat de délégation des activités aéronautiques nationales et mise en concession de la gestion de l’aéroport international de Cotonou et des aéroports secondaires.

Cette réforme ne devrait plus tarder à être mise en application. C’est pourquoi hier, le ministre Hêhomey a animé une conférence de presse pour expliquer le bien fondé de la réforme et dissiper les inquiétudes. Il rassure que le Bénin est dans un mouvement d’ensemble en initiant cette réforme dans le domaine aéroportuaire. Avant lui, des pays comme