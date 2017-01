Bénin : un incendie au ministère des Affaires Etrangères

Nouvel incendie à Cotonou. Après l’immeuble « Seton » abritant, entre autres, le siège de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption samedi dernier qui a causé une perte en vie humaine, un nouvel incendie a été enregistré dans la capitale économique du Bénin dans la matinée de ce lundi 16 janvier 2017.

Et une nouvelle fois, c’est un bâtiment abritant les bureaux de l’administration publique qui a pris feu. Il s’agit de la Direction des affaires consulaire du ministère des Affaires Etrangères et de la coopération. Apparemment, c’est au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment R+1, précisément à quelques encablures des escaliers où se trouvent des compteurs de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) que l’incendie s’est déclaré.

« On était là quand d’un coup on a entendu une détonation ‘’gbo’’ et des gens ont commencé à crier venez nous sauver en haut », a confié un usager rencontré sur les lieux qui explique qu’ils ont été épargnés grâce à l’alerte donné par des agents.