Sécurité sociale: Nouveau défi pour le gouvernement Talon

Par Georges Akpo 16 Jan 2017

Guidé par le seul souci d’amélioration les conditions du bien être des travailleurs, le gouvernement du président Patrice Talon envisage opérer d’énormes réformes dans le secteur. La loi des finances 2017 en donne déjà la preuve.

La ressource humaine est la plus grande des richesses. Le président Talon l’a si bien compris qu’il a décidé d’accorder une grande attention à l’amélioration des conditions de vie et de travail de ses concitoyens.

Dans le budget de l’Etat exercice 2017, de nombreuses réformes ont été consacrées à cela. Selon le ministre de la fonction publique et du travail, deux entités gèrent la sécurité sociale. Il s’agit de la caisse national de la sécurité sociale (CNSS) et le Fond national des retraités du Bénin (Fnrb). L’effectif des assurés n’a cessé de croitre ces dernières années et on note une hausse de 19 % ces trois dernières années.

Selon toujours les mêmes informations, les charges fixes de la caisse et du Fnrbb n’ont cessé d’augmenter. Plus de 40 milliards pour la Cnss et 52 milliards de dépense pour le Fnrb. Les perspectives sont donc énormes et il est attendu que le montant des productions de la caisse passe à