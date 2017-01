Grève des médecins en spécialité : l’invite de la Fésyntra-Finances à Talon

Par Yao Hervé Kingbêwé 15 Jan 2017 à 22:35 76

Les médecins en spécialité ne sont plus seuls dans leur combat pour la « création des conditions propres à assurer à tous, des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie ». En grève depuis le lundi 9 janvier dernier, ils viennent en effet de recevoir le soutien de la Fédération des syndicats des travailleurs du ministère en charge des Finances (Fésyntra-Finances).

Dans une motion en date du 12 janvier 2017 et signé par le Secrétaire général Laurent Mètongnon, la Fésyntra-Finances a marqué son soutien aux revendications de l’Association des médecins en spécialité (AMES). Lesquelles revendications, selon la motion de soutien de la Fésynytra-Finances, dans leur grande partie, montrent le patriotisme et la générosité des médecins en spécialité « à garantir pour tous les béninois et plus particulièrement aux couches sociales les plus pauvres, des soins de qualité à moindre coût ».

Et c’est la raison pour laquelle, la Fésyntra-Finances a invité le chef de l’Etat a prêté une oreille attentive aux médecins en spécialité. Cela, en rappelant au numéro 1 des Béninois « sa belle vision sur les soins de santé au Bénin lors du débat radiotélévisé d’entre deux tours de la présidentielle de mars 2016 où il déclarait que : « …la qualité des soins ; dans nos villages c’est un dénuement total. Le plateau technique est absent totalement. Dans les grands centres de santé ou en ville, le plateau technique est obsolète, sinon vieillissant et n’est plus opérationnel. Le privé existe mais il faut être nanti. Il faut s’appeler Talon ou Zinsou pour avoir accès aux soins privés. … ».

Aussi, la Fésyntra-Finances, a-t-elle appelé les autorités compétentes à la négociation avec l’AMES dans le but d’améliorer leurs conditions déprimantes de formation pour le bonheur des malades, afin de ne pas porter sur leur conscience la responsabilité des pertes en vie humaine qu’engendre ce mouvement des Médecins en Spécialités.