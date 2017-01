Hémicycle: Adrien Houngbédji reçoit les vœux des députés

Par Ismail Keko 12 Jan 2017 à 15:16 34

A la suite de la cérémonie fort simple de présentation de vœux entre le personnel parlementaire et le président de l’Assemblée nationale sur l’esplanade intérieure du palais des gouverneurs, c’est au sein de l’hémicycle que la deuxième personnalité de l’Etat a reçu les bons vœux de ses collègues députés de la 7è législature.

C’est par la voix du premier vice-président de l’Assemblée nationale, l’honorable Eric Houndété, que les députés ont présenté leurs vœux de nouvel an au président Adrien Houngbédji. Ce dernier a fait un bref bilan de la législature au cours de l’année 2016. Bilan qu’il a qualifié de positif compte-tenu du travail abattu par cette 7è législature. Aussi, il est revenu sur la production législative par rapport aux nombreux textes de lois votés sans oublier les autorisations de ratification accordées au gouvernement. Quant au contrôle de l’action gouvernementale, l’honorable Eric Houndété dira que beaucoup d’efforts restent à faire puisque dans ce domaine, la moisson est maigre.

Selon ses propos, ceci se justifie par le souci des parlementaires de laisser le nouveau gouvernement qui venait d’arriver à la tête de notre pays, de bien s’installer et de s’imprégner des dossiers et aussi par une certaine faiblesse du dispositif interne de gestion de ces outils de contrôle de l’action gouvernementale. Le premier vice-président de l’Assemblée nationale n’a pas occulté le volet de la coopération interparlementaire. « Aussi le contrôle parlementaire de l’action publique devra-t-il prendre sa vitesse de croisière. De plus avec les réformes de 2013 de la loi organique portant loi de finance, notre responsabilité en matière de contrôle se trouve renforcée pour faire du parlementaire non plus seulement le contrôleur de l’action gouvernementale mais aussi et surtout l’évaluateur des politiques publiques » a martelé l’honorable Eric Houndété qui n’a pas aussi occulté les nombreux chantiers, surtout ceux relatifs aux réformes institutionnelles à engager, qui attendent cette 7è législature