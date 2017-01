Bénin : le Président Talon en quête de financement du PAG à la BAD

Par Yao Hervé Kingbêwé 11 Jan 2017 à 17:13 419

Le chef de l’Etat béninois, Patrice Talon, a effectué un déplacement à Abidjan en Côte d’Ivoire. Selon le communiqué du ministère des Affaires Etrangères de la coopération rendu public à cet effet, le Président Talon lors de son voyage se rendra au siège de la Banque Africaine de Développement (BAD).

Cette visite, qui intervient dans le contexte de la mise en œuvre du Programme d’actions du gouvernement (PAG) lancé le 16 décembre 2016 et « participe du souci du Chef de l’État de s’assurer d’une large adhésion en faveur du processus de mise en œuvre du PAG, des partenaires aussi bien bilatéraux que multilatéraux et leur implication active à son succès, notamment, à travers la mobilisation de ressources financières et techniques de qualité ».

Ainsi, précise le communiqué, le chef de l’Etat accompagné du ministre d’Etat chargé du Plan, Abdoulaye Bio Tchané et des ministres Aurélien Agbénonci des Affaires et Romuald Wadagni des Finances, aura une discussion avec les responsables de la BAD au plus haut niveau. Ceci, afin d’examiner avec les responsables comment cette institution financière, établie dans le but de faciliter le développement et le progrès social des États africains, peut contribuer utilement à l’essor économique du Bénin, en favorisant la mobilisation d’investissements de capitaux publics et privés dans des projets et des programmes aptes à contribuer au développement économique et social de notre pays.

Toujours selon les sources officielles, le Président lors de son séjour ivoirien devrait rencontrer son homologue ivoirien pour discuter des questions d’intérêts communs.