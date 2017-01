Conseil des ministres du 4 janvier : Une nomination au ministère des Affaires Etrangères

Par Yao Hervé Kingbêwé 10 Jan 2017 à 18:00 149

Le gouvernement du Président Patrice Talon s’est réuni en session ordinaire du conseil des ministres le mercredi 4 janvier dernier. Lors de cette séance gouvernementale présidée par le chef de l’Etat, il a été comme à l’accoutumée, question d’examen de plusieurs dossiers mais aussi de nomination.

C’est en tout cas ce que révèle le communiqué final dont la Rédaction du journal La Nouvelle Tribune a copie. Selon ce communiqué final du conseil des ministres, une nomination a été prononcée au ministère des Affaires Etrangères et de la coopération. Cette dernière concerne le poste d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Bénin près le Royaume de Belgique et Représentant permanent du Bénin près les Institutions de l’Union Européenne. Ce poste a été attribuée par le conseil des ministres sur proposition du ministre des Affaires Etrangères et de la coopération à monsieur Zacharie Richard Akplogan.

Il faut préciser que le nouvel ambassadeur n’est pas un novice. Il avait déjà servi à l’Ambassade du Bénin à Copenhague, dans le royaume du Danemark en qualité de Chargé d’Affaires en pied, notamment sur la période 2005-2008.