Ministère de l’agriculture: 7 agents du développement agricole limogés

Par Yao Hervé Kingbêwé 08 Jan 2017 à 11:10

A vouloir faire du profit sur le dos du peuple, on peut se retrouver à la rue. Cela, six (06) responsables des secteurs communaux de développement agricole (R/SCDA) et le collaborateur du R/SCDA de Matéri viennent de l’apprendre à leurs dépens.

Par courrier n°009/MAEP/SP-C en date du 05 janvier 2017 signé par le ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, Delphin Koudandé, ils viennent en effet d’être relevés de leurs fonctions. Ceci, pour avoir orchestré des augmentations anarchiques du prix des engrais vivriers dans les départements de l’Atacora et de la Donga, dans la partie septentrionale du pays, et ce, au titre de la campagne agricole 2016-2017. En plus de perdre leurs postes de responsables, les agents indélicats verront des procédures disciplinaires enclenchées à leur encontre conformément aux dispositions de l’article 138 de la loi n°86-013 portant statut général des Agents Permanents de l’Etat.

Liste des agents relevés de leurs fonctions