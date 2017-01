Déguerpissement à Cotonou: Manque à gagner pour les populations et la municipalité

Par Arthur Sélo 06 Jan 2017 à 17:59 634

Comme annoncé, le préfet du département de Littoral Modeste Toboula a entrepris de dégager les artères et espaces publics de Cotonou occupés par les populations. Depuis mercredi 6 janvier 2017 l’opération a pris corps même avertis, les populations semblent surprises.

Mais au-delà de la récupération des espaces publics dans les grandes villes du Bénin, cette opération de déguerpissement crée un grand manque à gagner pour la municipalité et pour les populations de Cotonou en l’occurrence, surtout parce qu'une solution de rechange n'a pas été pensée par les autorités dans l'immédiat.

Le déguerpissement des espaces publics ayant abouti à la casse d'un certain nombre de maquis, de buvettes et autres, les commerçants visés n'ont pas encore été relocalisés bien que les autorités ont promis le faire très bientôt. C’est dire que le taux de chômage au Bénin va augmenter ces temps-ci. La paupérisation va s’accentuer et le risque d’un regain de l’insécurité plane déjà sur la ville si rien n'est fait. Mieux, pour la municipalité de Cotonou, ce sont des taxes en moins.

C’est aussi un bouleversement au niveau des habitudes. Ceux qui s’approvisionnent ou mangent aux abords des voies vont devoir trouver d’autres points. Yvon B. au détour d’une discussion sur le déguerpissement s’interroge «Où vais-je retrouver ma dame qui vend à manger à moindre coup ?». Il ajoute que tout le monde va payer le prix. «S’approvisionner désormais en essence frelaté n’est plus aussi facile», ajoute-t-il. Une manière de faire remarquer que le prix de certaines choses va augmenter.

Les autorités de la Mairie sont donc invitées à faire diligence pour la réinstallation des personnes affectées par la mesure préfectorale.