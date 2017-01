Bénin: le gouvernement lance le recrutement de 411 agents au ministère des finances

Par Yao Hervé Kingbêwé 04 Jan 2017 à 19:02 3078

Le conseil des ministres a eu lieu comme prévu ce jour. Plusieurs décisions importantes ont été prises notamment une nouvelle session de recrutement d'agents de l'Etat.

Après le récent recrutement d'agents dans l'enseignement, le gouvernement du président Talon vient de lancer le recrutement de nouveaux agents au profit de l'administration.

Ce deuxième recrutement sous le régime de la Rupture et du nouveau départ sera au profit du ministère de l'Economie et des Finances précisément, au profit de l'inspection générale des finances et de la direction générale des impôts.

Au total 411 personnes seront recrutées dont 36 au profit de l'inspection générale des finances et 375 au profit des impôts. L'annonce de ce nouveau recrutement a été faite par le ministre d'Etat, Secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Koupaki, lors du point de presse du premier conseil des ministres de l'année 2017.

Lors du point de presse, le ministre d'Etat a justifié ce nouveau recrutement par les départs massifs à la retraite.