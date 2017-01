Cotonou : libération de l’espace public manu militari depuis quelques heures

Par Yao Hervé Kingbêwé 04 Jan 2017 à 09:42 3656

Les occupants illégaux de l’espace public qui est inaliénable, insaisissable et imprescriptible n’auront pas un jour de plus.En tout cas, pas dans la ville de Cotonou, capitale économique du pays. Après une prorogation de quelques jours du délai pour la libération volontaire de l’espace public, le gouvernement est passé à la vitesse supérieure.

Depuis ce matin, dans la ville vitrine du pays, les machines sous la direction du préfet du département du Littoral, Modeste Toboula, libèrent l’espace public sous les regards impuissants des occupants illégaux qui ne s’étaient pas encore exécutés et de curieux sortis nombreux. Selon les informations recueillies auprès de témoins, c’est depuis 7 heures que les machines ont commencé par casser les boutiques et autres étalages encore en place, notamment sur l’artère allant du passage supérieur de Houéyiho vers Fidjrossè.

Opération saluée

Cette opération de libération de l’espace public, quoique douloureuse pour les occupants illégaux qui ne savent pas tous encore à quel saint se vouer, est saluée par la population. « C’est une très belle opération », a estimé Isaac, un citoyen rencontré devant le Collège d’enseignement général (CEG) de Houéyiho. « Notre ville aura désormais un plus beau visage comme celui de la ville d’Accra citée comme une ville propre », a renchéri un autre pour qui l’état actuel de la capitale économique était un élément repoussant. « Quand je vais à Accra, je n’ai souvent pas envie de revenir », a-t-il confié espérant que les espaces libérés seront aménagés.

Circulation difficile

Comme on pouvait bien se l’imaginer, cette opération de libération de l’espace public qui devrait donner un nouveau visage aux principales villes du pays n’est pas sans conséquences, notamment sur les usagers de la route. Se déplacer ce matin, sur l’axe Fidjrossè-Houéyiho, est un véritable chemin de croix. Et ce, depuis 5 heures du matin (heure locale) selon des sources. La voie pavée est en effet coupée à la circulation et seules les voies secondaires passent. Et ce, non sans difficulté.