Nouvel an : les vœux de quelques politiciens béninois

Par Georges Akpo 02 Jan 2017 à 22:59 948

Après le président de la République, plusieurs politiciens ont décidé d'exprimer leurs voeux aux béninois. Voici une compilation de quelques déclarations.

Joseph Djogbenou

Chers amis, Les vœux les meilleurs, sont, autant que toutes les espérances, les fleurs de l’action. La passivité et l’apathie sont leur ruine. A l’orée de l’année qui s’annonce : Je ne nous souhaite pas d’avoir une « santé de fer », je nous souhaite d’avoir le courage et l’adresse de faire. Il est vain d’espérer, quand on a cette qualité d’être humain, de ne jamais souffrir de cette altération du corps qu’on nomme maladie. Mais il est légitime d’attendre, lorsque le mal nous atteint, d’avoir les moyens du soin, les médecins du soin, les médicaments pour le soin. Et ce n’est ni Dieu, ni les mânes de nos ancêtres qui nous en priveraient. C’est notre passivité à admettre des hôpitaux sans équipements, notre apathie en forme d’accommodement du chômage, notamment des médecins et des agents de santé, notre refus du débat sur les priorités et du combat pour la vie.

Je ne nous souhaite pas la « longévité ». Je nous veux une vie de qualité, quelle que puisse être sa durée. Et cela dépend de nous -mêmes, de la manière dont nous assurons notre vie, de la mesure dont nous assumons nos envies. Dieu ne nous ôte pas la vie, si nous conduisons notre mobylette sans casque, si nous offrons à nos enfants et à toutes celles et ceux que nous aimons des motocyclettes et mobylettes sans leur expliquer que la longévité est fille de la protection, et de la tête et du corps.

Les mânes de nos ancêtres ne nous privent d’aucun bonheur si ce n’est notre inclination à préférer la facilité à l’effort; l’ascenseur qui nous prive d’exercices corporels à l’escalier qui entretient et nerf et vaisseaux…Cette lâcheté collective se mue bien souvent, au temps de la reddition des comptes, en un acharnement expiatoire sur les « sorciers » qui pour la plupart ne sont curieusement que des « sorcières », c’est à dire des femmes atteintes de solitude, de pauvreté, d’infertilité, et de vieillesse, en somme, des femmes exclues du fantasme des hommes.

Je ne nous souhaite pas cette paix absence de guerre. Je nous veux cette paix présence de justice, intérieure, sociale, cette justice qui est lien dans la cité et bien de la cité. Je nous veux cette justice qui ne discrimine pas, qui ne ruine pas. Je crois, avec Thomas Sankara que le bonheur n’est point celui que l’on voit chez les autres, mais celui que l’on construit soi-même. C’est ce bonheur que je nous veux. Du bien- être qui n’est pas donné, mais qui est par nous construit. A la suite de Victor Hugo, « je veux vous précipiter dans le progrès ! je veux brûler vos vaisseaux pour que vous ne puissiez revenir lâchement en arrière !…Je veux vous pousser par les épaules dans les nouveautés fécondes et humaines comme on jette brusquement à l’eau l’enfant auquel on veut apprendre à nager ». Sainte et saine année.

Sébastien Ajavon

Chers compatriotes, Heureuse année 2017 à chacun. Vous m’avez porté tout au long de 2016 dans la joie comme dans la peine. Recevez ici à travers moi la gratitude de toute ma famille. Soyez bénis. Que Dieu nous protège tous afin que son œuvre s’accomplisse en nous et pour notre pays.

Komi Koutche

Je voudrais souhaiter à chacun et à tous, que cette année 2017 soit une année d’accomplissement de tous vos vœux. À la jeunesse particulièrement, je vous voudrais souhaiter beaucoup de courage. Il est question que chacun de vous se dise le meilleur est devant. Et ce meilleur là, chacun de vous le réalisera. Quant à ce qui concerne nos aînés, nous sommes très reconnaissants de votre encadrement. À tous les jeunes qui sont en quête d’emplois, vos emplois vous attendent. À toutes les dames, qui sont en quête de maris, vos maris vous attendent. Et les jeunes qui sont en quête de femmes, vos femmes vous attendent. Mais les jeunes qui sont en quête d’une deuxième femme, par la grâce de Dieu, elle ne vous attend pas. C’est sur ces mots que je voudrais vous souhaiter une année pleine de grâces divines et une année de succès à chacun et à tous en famille, au boulot, à l’école, dans les marchés… Que le meilleur nous accompagne.

Claudine Prudencio

Béninoises et Béninois, Chers compatriotes, L’orée d’un nouvel an a toujours été l’occasion de nouvelles résolutions, d’un nouvel élan pour un nouveau départ. 2017 à ce propos arrive comme une année pleine de promesses, tant pour notre pays que pour chacune et chacun de ses citoyens.

J’ai donc le plaisir de souhaiter à toutes et à tous l’accomplissement de tous les nobles rêves de prospérité que nous portons. Toute ma famille se joint à moi pour vous souhaiter une merveilleuse année 2017 : que la santé, l’amour et la joie soient au rendez-vous dans les 12 prochains mois et que la réussite soit en conclusion de tous nos projets. Ensemble pour un Bénin Nouveau.

Pascal Koupaki

Béninoises, béninois, Mes chers compatriotes, L’ année qui vient de s’achever aura permis à notre pays d’apporter, une fois de plus, la preuve de sa maturité politique et démocratique à travers l’organisation d’une élection présidentielle qui entre dans l’histoire grâce à la transparence et au fair-play qui l’ont triomphalement portée.

Dans cet élan de réussite collective, je voudrais formuler à l’intention de chacun de vous, une bonne et heureuse année 2017 dans le Courage, la Foi et l’Abnégation. Le Gouvernement auquel j’appartiens oeuvre avec détermination, patience et engagement pour faire renaître l’espérance d’un mieux-être pour tous.

L’ année 2017 sera donc pour notre pays, une année d’actions bénéfiques sur les plans économique et social. Pour ce faire, votre participation dans la ferveur d’un peuple déterminé pour assurer son développement, est nécessaire. Je n’ai pas de doute que vous serez à la hauteur des attentes de la nation à l’égard de ses citoyens en cette année nouvelle. C’est bien pourquoi, dans la confiance d’un homme d’espérance, je réitère à chacun de vous, au seuil de l’année 2017, mes voeux de santé et de prospérité. Vive le Bénin !