Bénin : Voeux du Chef de l’Etat à la Nation (vidéo)

Par Patrice Talon 31 Déc 2016 à 20:03 940

Béninoises, Béninois, Mes chers compatriotes, dans l’exercice des charges que vous m’avez confiées depuis le 06 avril 2016, je m’adresse à vous, en cette heureuse occasion du nouvel an, pour vous présenter mes sincères vœux de Bonne et Heureuse Année 2017.

Puissions-nous être préservés, au cours de l’année 2017, de toutes situations susceptibles d’entamer ce dont dispose chacun et de freiner notre marche collective vers le mieux-être et le décollage économique de notre pays.

En ce moment solennel, j’ai une pensée affectueuse pour nos compatriotes en mission à l’étranger et ceux qui y sont établis.

J’adresse mes vœux de bonne santé à chacun et surtout de prompt rétablissement à tous ceux dont la santé est mise à l’épreuve et qui suivent des soins chez eux ou dans diverses structures sanitaires à l’intérieur, comme à l’extérieur du pays.

Mes vœux s’adressent également à tous nos partenaires au développement ainsi qu’à nos frères et amis de toutes nationalités qui nous accompagnent dans nos efforts de développement et contribuent à l’animation de la vie économique et sociale du Bénin.

Mes chers compatriotes,

L’année 2017 augure de lendemains d’espérance pour nous tous, au regard de la mise en œuvre du Programme d’Actions du Gouvernement dont la traduction concrète dans les faits a démarré avec le vote, par la Représentation nationale, du Budget général de l’Etat, moyen essentiel d’actions du Gouvernement.

L’année nouvelle nous permettra donc d’accélérer l’exécution effective du contrat politique et social qui nous lie. Pour ce faire, l’engagement déterminé de chacun de nous est nécessaire et précieux ; notre patriotisme, notre abnégation pour l’intérêt général et le bien commun sont requis.

Je m’y emploie avec mon Gouvernement et j’ai confiance que votre adhésion à la cause du redressement éthique et moral ne nous sera pas marchandée, car sans cette adhésion rien de grand et de durable ne saurait se réaliser. Je voudrais, à cet effet, rappeler avec force ce qu’affirmait MONTESQUIEU depuis le 18ème siècle : « Le principe organisateur de la République, c’est la vertu ». Il faut donc en déduire que le courage moral et la rectitude seront plus que jamais au fondement de l’action publique dans notre cher pays.

En neuf mois d’exercice de mes charges, j’ai acquis la conviction que l’un des obstacles majeurs à notre progrès est surtout d’ordre moral. Si nous voulons vraiment nous libérer de la pauvreté, conquérir la prospérité par le travail, il nous faut nécessairement avoir des comportements de bons citoyens, et nous soumettre à l’autorité de la loi.

En tout état de cause, mon Gouvernement et moi-même, nous emploierons à accomplir dans la loyauté, la dignité et la transparence, la mission que vous m’avez confiée. Nous allons honorer avec énergie notre signature à votre égard.

Soyez rassurés que depuis le 06 avril 2016, nous nous sommes remis sur la bonne voie. C’est ainsi que nous gagnerons ensemble le pari du Bénin révélé que j’appelle de tous mes vœux ; que vous appelez de tous vos vœux.

C’est ma foi, c’est mon espérance et je n’ai point de doute par rapport à votre soutien dans l’œuvre d’édification d’un Etat de droit, d’une démocratie respectueuse des libertés publiques mais exigeante vis-à-vis des devoirs de chaque citoyen, qu’il soit riche ou pauvre.

Je vous invite donc, Béninoises et Béninois de toutes conditions, à jouer votre partition en soutenant les efforts du Gouvernement à l’image, jamais démodée, du symbole de la jarre trouée.

J’ai confiance en notre capacité de mobilisation sociale forte autour de notre ambition commune. J’ai foi en l’avenir radieux de notre pays, particulièrement en sa Jeunesse.

Ayons tous foi en cet avenir meilleur pour tous et au haut destin de notre patrie.

Dans cette espérance, je vous réitère mes sincères vœux de Santé, de Paix et de Prospérité.

Bonne Année à tous !

Vive le Bénin !

Je vous remercie.