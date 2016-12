Djidja : Les intrigues politiques bloquent l’élection du nouveau maire

Par Marcel Zoumènou 28 Déc 2016 à 02:55 721

La vague de destitution des maires qui frappe les communes du Bénin n’épargne guère celle de Djidja. Mais ici, le processus laisse un goût d’inachevé. Au maire Placide Avimadjènon déchu, on arrive pas à choisir un remplaçant. Ceci à cause des manigances politiciennes que le préfet Aimé Kouton semble, hélas, cautionner.

La commune de Djidja dans le département du Zou pourrait se retrouver en 2017 avec deux exceptions. Celle de ne pas avoir à sa tête un maire élu et celle de ne pas disposer de budget exercice 2017. Ceci est la résultante de la fronde des conseillers qui se sont opposés à la gestion du maire Placide Avimadjènou et ont réussi à le déposer enfin 14 novembre 2016 après un long processus semé d’embuches et d’entraves qui a commencé depuis le 08 juillet. Les mêmes conseillers se sont opposés au vote du budget 2017 en représailles au gel de l’élection du nouveau maire de la commune de Djidja dirigée depuis le 14 novembre par le premier adjoint au maire qui assure l’intérim du maire Avimadjènon. Le 28 novembre 2016, après plusieurs tergiversations, le préfet avait convoqué tous les conseillers pour élire un nouveau maire. Mais la situation a pris une autre tournure. Après une suspension demandée par un conseiller, le préfet qui était sur les lieux n’a pas cru daigner rappeler les conseillers pour l’élection. Il a ramassé ces affaires et est rentré. Situation presque identique le lundi 26 décembre 2016. Attendue à la mairie à 10h, c’est à 14h que l’autorité préfectorale arrive à la mairie de Djidja. A la grande surprise des dix conseillers présents dans la salle de réunion, pas de préfet. Ce dernier s’est fait remplacer le secrétaire général de la préfecture. Cette absence a tout l’air d’être