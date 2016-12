Suspension des chaînes de télé et radio : Vers un grand désaveu pour Adam Boni Tessi

Par Olivier Ribouis 27 Déc 2016 à 02:12 2953

Après plus d’un mois de suspension de plusieurs chaînes de télévision et de radio, Adam Boni Tessi, le très controversé président de la Haute autorité de l’Audiovisuel et de la communication (Haac) du Bénin est en passe de subir un grand désaveu à la tête de l’institution.

Déjà un mois que les Béninois ne reçoivent plus les informations à travers les télévisions Eden-Tv, E-Tv, Sikka- Tv et la radio Soleil Fm. Suspendues par une décision du seul Président de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) en date du 28 novembre 2016, ces chaînes dont certaines ont une grande audience sont en cessation d’activité.

Dans la décision signée de Adam Boni Tessi, président de la Haac, il leur est reproché d’émettre en dehors des lieux indiqués dans leurs conventions signées avec la Haac. Censée être une mesure conservatoire de l’instance dite de régulation, la décision de suspension perdure et inquiète autant les professionnels des médias que le grand public qui a adopté ces organes de presse audio visuels.

A la recherche des raisons de cette situation préjudiciable à la liberté de presse, à la liberté d’expression et à l’image du Bénin, il nous est revenu que cette décision a été unilatéralement prise par M. Boni Tessi sans consultation préalable des conseillers de la Haac. Ce n’est qu’après le préjudice causé aux médias que les conseillers ont été officiellement informés au cours d’une plénière qui s’est tenue la semaine dernière.

Ils ont alors décidé unanimement de mettre sur pied une commission technique chargée de faire la lumière sur les éléments qui rendent urgente la fermeture illico presto des chaînes de télévision et de radio dans un pays fort de sa démocratie bâtie avec l’œuvre permanente des médias. La mise sur pied de cette commission est la preuve que la décision d’interdiction n’était pas fondée sur des considérations techniques.

