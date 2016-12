CCIB : Des projections pour faire de la mandature 2014-2019 un véritable succès

Par Blaise Ahouansè 26 Déc 2016 à 04:20 651

L’Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (Ccib) s’est réunie pour sa deuxième session ordinaire de l’année 2016, mercredi 21 décembre, au siège de l’institution à Cotonou.

La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (Ccib) prend de nouvelles marques pour les deux dernières années de la mandature 2014-2019. C’est entre autres, le sens que donne l’équipe dirigeante de l’institution à la 2ème session ordinaire de l’Assemblée consulaire tenue ce mercredi 21 décembre 2016, au siège de l’institution à Cotonou.

C’est en effet une session tenue au lendemain de l’atelier bilan à mi-parcours organisé lundi et mardi derniers. C’était d’après les rappels du Président de la Ccib Jean-Baptiste Satchivi, pour évaluer sur la base des engagements pris en janvier 2014, les résultats obtenus; d’identifier les difficultés rencontrées et de formuler des propositions de solutions visant à améliorer les performances de l’institution pour une meilleure satisfaction des attentes de la nation économique.

L’engagement, c’était de «bâtir une Cci du Bénin forte au service de tous, performante à la disposition des entreprises», à en croire Jean-Baptiste Satchivi. Il souligne que la finalité, c’est de faire de la Ccib à l’horizon 2019, «l’institution d’appui au développement et au rayonnement des entreprises du Bénin sur toute l’étendue du territoire national et dans le monde entier».

La présente session de l’Assemblée consulaire s’inscrit dans le sens de la poursuite de cet engagement. «Elle doit aussi nous permettre de nous projeter sur les deux prochaines années afin de faire de notre mandat un véritable succès» informe le président de la Ccib. L’ordre du jour de la session a porté sur différents points dont l’adoption du procès verbal de la première session ordinaire de l’assemblée consulaire 2016; l’étude et adoption du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2011; l’étude et adoption de la proposition de nouvelle grille des cotisations annuelles et l’étude et adoption des avantages des élus consulaires. Procédant à l’ouverture de la session, le Président de la Ccib, visiblement optimiste, a appelé tous les acteurs à travailler encore avec plus de rigueur et de détermination et surtout dans un esprit d’équipe dans l’intérêt général de l’économie béninoise

Les résolutions

1- Considérant les informations parues dans la presse et sur les réseaux sociaux qui sont de nature à jeter du discrédit sur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin, sur les membres du Bureau Exécutif et l'Assemblée Consulaire dans son ensemble ;

Renouvelle sa confiance à Monsieur Jean-Baptiste SATCHIVI.

2- Considérant que le Programme d'Actions du Gouvernement (PAG) dénommé "Bénin Révélé", qui vient d'être adopté, est susceptible de créer les conditions pour l'amélioration du climat des affaires au Bénin et offrir des opportunités au secteur privé ;

Félicite le Président de la République, son Excellence, Patrice TALON ainsi que les membres du Gouvernement pour l'élaboration de ce programme,

Encourage le Président de la République à poursuivre la dynamique entamée,

S'engage à accompagner le Gouvernement pour la mise en œuvre réussie de ce programme.