Libération des espaces publics à Cotonou : la mairie anticipe sur les effets néfastes

24 Déc 2016

La Mairie de Cotonou anticipe sur les déconvenues qui découleraient des opérations de libération des domaines publics initiées par le gouvernement. C’est dans ce cadre qu’elle a initié, mercredi dernier, une séance de travail avec les élus locaux et municipaux de Cotonou élargie aux représentants de la société civile et des associations de défense des consommateurs.

Cette séance qui s’est déroulée dans les locaux de la municipalité a été présidée en personne par le Maire Léhady Vinagnon SOGLO assisté de ses adjoints. Les travaux ont permis de déboucher sur des propositions concrètes sur la façon dont la Municipalité entend aborder ces opérations prévues pour démarrer le 02 janvier prochain.

Tout en prenant acte de la décision du gouvernement, le conseil municipal souhaite la mise en œuvre des mesures d’accompagnement en vue de soulager les souffrances des populations qui en seront victimes. Dans son intervention, le Maire a attiré l’attention des élus sur les conséquences qui découleraient de la mise en œuvre desdites opérations.

Au nombre de celles-ci, il a cité la perte d’emplois pour les jeunes, l’amenuisement des revenus au niveau des familles surtout chez les femmes, les difficultés de remboursement des crédits contractés auprès des institutions de micro-crédits et autres. Le Maire et les élus ont ensutie examiné quelques propositions concrètes dont la mise en œuvre permettra de réduire sensiblement les effets de cette décision sur les personnes touchées.

Au nombre de ces propositions, ils ont évalué les capacités de relogement dans les marchés secondaires descommerçants et artisans qui seront touchés. Aussi, ont-ils étudié les possibilités de réhabilitation ou de construction de nouvelles infrastructures marchandes au niveau de tous les arrondissements.

A cela s’ajoute l’identification des sites susceptibles d’accueillir les déplacés. Pour finir, Léhady SOGLO et son équipe envisagent l’installation et le fonctionnement de bureaux d’écoute au niveau de chaque arrondissement de Cotonou en vue de recueillir les plaintes et suggestions des victimes. Toujours dans cette logique de dialogue et de concession, le Maire et ses adjoints prévoient une série de négociations avec le gouvernement notamment le ministre du cadre de vie pour lui soumettre les préoccupations des populations.

Toutes choses qui contribueront au déroulement pacifique et aisé de l’opération pour le bonheur des citoyens de la capitale économique du Bénin. De cette séance, il ressort donc que la Municipalité de Cotonou joue sa partition en prenant des dispositions adéquates pour amoindrir les effets des opérations de déplacement sur les populations