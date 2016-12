A l’Assemblée, Talon pèche par omission de la révision de la Constitution

Par Olivier Ribouis 22 Déc 2016 à 23:50 586

Globalement bien apprécié de l’ensemble des députés, le discours sur l’état de la nation prononcé ce jeudi 22 décembre au parlement par le Président de la République a occulté la sulfureuse réforme de révision de la Constitution sur laquelle beaucoup de parlementaires l’attendaient de pied ferme.

C’est fait ! Arrivé au pouvoir en avril dernier, le Président Patrice Talon a honoré son premier grand oral à l’Assemblée nationale où il a prononcé son premier discours sur l’état de la nation à la tête de laquelle il est depuis 8 mois. « Assez concis, assez court, assez ramassé » est ce discours selon les termes de Valentin Djènontin, député Fcbe et ancien ministre du régime de Boni Yayi, le grand rival de l’actuel locataire de la Marina. Si à la vérité il faut reconnaître que c’est l’un des meilleurs discours du genre entendus par les Béninois pendant ces dix dernières années, malgré toutes les flatteries qu’on entend et entendra à son propos, le Président Talon a volontairement omis d’évoquer un sujet de grande importance et qui lui tient à cœur : la révision de la Constitution. Pendant les 21 minutes de discours, Patrice Talon n’a à aucun moment évoqué ce dossier qu’il tenait à évacuer avant que l’an 2016 n’égrène ses jours.

Péché par omission

Depuis les campagnes électorales, dans son projet de société et à plusieurs reprises le Président Talon a martelé qu’il faut réviser la Constitution afin de passer à un mandat présidentiel unique au Bénin. « Je pense qu'il nous faut impérativement réformer notre modèle politique tel qu'il est issu de l'historique conférence nationale de février 1990…j'engagerai sous peu le processus de révision de notre constitution » avait-il annoncé dans son discours du 31 juillet, à la veille de célébration de la fête nationale ajoutant :« mais avant l’ultime étape de saisine du parlement, je compte recueillir par une consultation en forme référendaire, l'appréciation de l'ensemble du peuple béninois sur les choix que j'ai opérés ».

Que ce soit sur le fond ou sur la forme que prendra cette importante réforme, des divergences notoires font jour. Alors que certains jugent inopportune cette réforme, d’autres se demandent quelle sera la durée du mandat unique. Face à l’apparente résistance menaçant de faire capoter cette réforme, une commission politique du nom de Djogbénou, son ministre de la justice a été installée sans résultat pratique faute de consensus sur la question du mandat unique.

Lire Bénin : Commission Djogbénou, la plus chère depuis 2006

A cela s’ajoute le projet de tenue d’un séminaire dont on ignore les tenants et aboutissants. La procédure de consultation populaire annoncée par le Président de la République est contestée. Les explications du professeur Théodore Holo, Président de la Cour constitutionnelle ne sont pas favorables à cette procédure dite de contournement des députés. « La mise en œuvre du référendum est soumise à une procédure qui paraît plus exigeante lorsqu’il s’agit de la Constitution et dont l’inobservance ne peut échapper à la censure » menace le Président Holo au détour d’un séminaire à Lokossa fin août. Sur ce, a rappelé le numéro1 des sept sages béninois, « Tout projet ou proposition de révision de la Constitution pour être soumis au référendum doit au préalable être voté à la majorité des 3/4 membres de l’Assemblée nationale ». Depuis cette sortie, silence radio du côté du gouvernement. Un silence lourd que le Président Talon devrait rompre ce jeudi mais visiblement, l’homme qui a plus d’un tour dans son sac, maintiendra le flou autour